Una partita per fare la storia, ma pure per rimpinguare le casse di Viale della Liberazione. Il quarto di finale in casa contro il Benfica, in programma mercoledì sera al Meazza, può portare all’Inter semplicemente una valanga di soldi. Veniamo nello specifico. Chi si qualifica alle semifinali della competizione incassa 12,5 milioni di euro. Ogni vittoria in Champions League vale 2,8 milioni (mentre sono 930.000 euro i soldi garantiti per ogni pareggio). A tali somme va voi aggiunto l’incasso (quello contro il Porto era stato di circa 6,7 milioni) e la quota del marketpool, in aumento rispetto a quest’ultimo turno dato che sicuramente una tra Napoli e Milan abbandonerà la competizione.