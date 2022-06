Non solo il Paris Saint-Germain sulle tracce di Milan Skriniar. Come riportato dal Daily Mail, anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul difensore slovacco, uno dei calciatori con maggiore mercato in casa nerazzurra. Per sbloccare la trattativa e superare la concorrenza dei parigini, i Blues sarebbero pronti a offrire il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, tra i giocatori che Thomas Tuchel avrebbe indicato come sacrificabili.