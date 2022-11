Dopo l'infortunio muscolare di Nico Gonzalez che è costato al giocatore della Fiorentina il Mondiale, Lionel Scaloni non vuole correre rischi e procede con un'ulteriore scrematura. Escluso dalla rosa per il torneo in Qatar anche l'attaccante interista Joaquín Correa. A renderlo noto è la Seleccion argentina stessa attraverso i canali ufficiali: "Anche Joaquín Correa sarà esonerato dalla rosa dei Mondiali per infortunio. Il sostituto verrà informato nelle prossime ore" si legge su Twitter.