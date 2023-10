Radja Nainggolan non si è trovato a suo agio all'Inter. Ad ammetterlo senza troppi giri di parole è lo stesso centrocampista belga, protagonista nel podcast Caffettino in cui è stato ospite insieme ad un altro ex nerazzurro e giallorosso come Walter Sabatini.

"Se la Roma mi ha più richiamato dopo che sono andato via? No, nessuno lo ha mai fatto - assicura il Ninja -. La verità è che la Roma mi ha cambiato la vita: avevo tutto quello che mi serviva per essere felice. Avevo una squadra forte, guadagnavo bene, i tifosi mi adoravano, avevo una città dove potevo divertirvi come dicevo io. E non mi rompevano il c***o, mi dicevano che potevo fare quello che volevo fuori dal campo, basta che poi avrei dato il massimo quando giocavo. A Roma avevo trovato la mia dimensione, poi sono andato all'Inter e mi cagavano il c***o per ogni cosa: dalla società alla gente. Non mi sentivo a mio agio", le dure parole di Nainggolan riportate dal Corriere dello Sport.

