José Mourinho non si lascia scappare l'occasione. Dopo la frase sulla Juventus, che sicuramente non srà passata inosservata, il tecnico della Roma ha voluto rispondere anche ad Antonio Cassano che nelle scorse settimane lo aveva criticato in maniera abbastanza colorita: "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche - ha esordito in conferenza stampa dopo l'1-0 al Torino -. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono.