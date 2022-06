L'ultimatum di 48 ore si avvicinava al traguardo e, come da programma, Henrik Mkhitaryan ha fatto la sua scelta per il proseguo della carriera. Il centrocampista armeno ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno: l'ex l'Arsenal sposerà quindi l'Inter a costo zero. Si tratta del primo colpo estivo del mercato del Biscione.

