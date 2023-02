Anche Sandro Mazzola è chiamato dal portale IlSussidiario.net ad esprimersi sul derby di questa sera: "Il derby è sempre una partita a sé, non si sa come va a finire, magari adesso l’Inter sembra più forte e il Milan è in crisi, ma poi vedremo veramente cosa succederà in campo. Sarà ancora Lautaro Martinez il match winner dell’Inter? Lautaro è un grande attaccante, riesce sempre a inventare qualcosa durante la partita, a fare gol eccezionali.