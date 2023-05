Intervenuto al convegno organizzato dalla Pallacanestro Varese 'Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro?', il CEO Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto sulla questione relativa agli stadi di proprietà. E proprio sulla questione stadio, che riguarda particolarmente l'Inter ha spiegato: "Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo" come riporta Varesenews.it.

