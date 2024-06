La promozione di Beppe Marotta come presidente non porterà Giovanni Carnevali all'Inter come amministratore delegato dell'area sport. Il ruolo, tra l'altro al momento confermato allo stesso numero uno del club nerazzurro, permetterà al dirigente varesino di avere una doppia carica. A smentire le voci circolate su un possibile approdo a Milano dell'attuale del direttore generale del Sassuolo ci pensa proprio il diretto interessato, protagonista oggi sul palco del 'Festival della Serie A' di Parma.

"Mio futuro all'Inter? Faccio parte di un grande club con una grande famiglia alle spalle e che ti dà una possibilità unica di lavorare bene. Per questo mi tengo ben stretta la posizione che ho", le parole - raccolte da Sassuolonews.net - che chiudono le porte ad un altro qualsiasi scenario.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!