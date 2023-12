"La serata di Coppa Italia è un episodio. Certamente c'è amarezza, è una delusione. Ma tornando al campionato, per noi contano i tre punti sì, ma anche la prestazione positiva. Questo credo sia l'obiettivo principale e come tale va considerato. Il nostro grande problema del momento, che è anche lo stesso di altre società, è quello legato agli infortuni. Con un calendario così compresso si incorre in difficoltà gestionali più che legate agli avversari" ha detto Beppe Marotta a Sky Sport prima di scendere in campo contro il Lecce.

Tutto fatto sul rinnovo di Mkhitaryan e Dimarco. E su Buchanan.

"Per quanto riguarda i nostri giocatori siamo orgogliosi che tanti di loro vogliono prolungare la loro permanenza con noi. È motivo di soddisfazione per noi e di grande orgoglio per loro quello di indossare questa maglia, quindi non abbiamo né avremo problemi nel chiudere certi rinnovi di contratto. Senza ansia, con calma e concentrandoci oggi su questa partita e a breve sulla prossima e su tutti gli impegni della stagione".

Sostituto di Cuadrado?

"Con Ausilio e Baccin stiamo verificando cosa può offrire il mercato. È un ruolo che vogliamo puntellare perché è un infortunio quello di Cuadrado che ha creato un vuoto e non vogliamo lasciare nulla di intentato".

Su Lautaro:

"Merita i complimenti da parte di tutti. Lo stimo tantissimo come calciatore e uomo e merita di essere citato come uno dei migliori d'Europa e come capitano per le qualità umane che ha. Ma sarebbe riduttivo immaginare che una squadra come l'Inter dipenda da un giocatore solo. Quando giochiamo col Lecce o con altri avversari dobbiamo avere capacità e forza di centrare la vittoria. È una circostanza che vogliamo sottolineare. La mancanza di Lautaro si farà certamente sentire ma deve essere una motivazione più forte".

Sul sostituto di Cuadrado:

"L'ho detto poco fa, l'assenza di Cuadrado ci porta nella condizione di dover trovare un sostituto e quindi è normale che l'Inter non debba lasciare nulla di intentato ma nel mercato di riparazione non è detto che ci siano opportunità vantaggiose. Con Ausilio e Baccin stiamo monitorando la situazione e sono ottimista nel dire che troveremo una soluzione giusta, congrua anche con il concetto di sostenibilità. Non vogliamo illudere nessuno, non possiamo fare investimenti pesanti, faremo quello che possiamo, ma come sempre, cercando di risolvere i problemi".

Abbiamo provato a strapparle un nome...

"Oggi va di moda l'ermetismo. Auguri a tutti".

