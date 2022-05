Beppe Marotta, dopo il 3-0 alla Samp, torna a parlare ai microfoni di DAZN. "Faccio i complimenti al Milan e i complimentissimi all'Inter per tutta la globalità, tutta la società. E poi al pubblico, che ha fatto registrare numeri davvero straordinari. Posso dire con grande orgoglio che siamo stati i migliori in questo triennio per i risultati ottenuti, punti e trofei. Un club molto forte a ogni livello e siamo certi che regaleremo enormi soddisfazioni ai nostri tifosi. Ringraziamo questo gruppo di giocatori eccezionale a livello tecnico e anche di attaccamento, come abbiamo visto con i pianti alla fine del match. E poi l'allenatore straordinario".

Ha vinto la squadra più forte?

"Quando vinci sei sempre il più forte. Ribadisco i complimeti al Milan, ma analizzando il contesto della stagione intera o del triennio che per noi conta tantissimo, i numeri dell'Inter sono più importanti".

Cosa accadrà in futuro?

"Bisogna avere rispetto della sostenibilità dell'azienda ma anche della competitività. C'è voglia di fare bene, la proprietà ci è sempre vicina, per cui sono certo che con queste premesse e con un pubblico come quello di oggi - pagina rara nello scenario calcistico - potremo ancora fare meglio".