L'ad sport dell'Inter Beppe Marotta arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il Monza, che per tanti motivi rappresenta un match dal sapore particolare anche e soprattutto per lui:

Si può dire che oggi sia importante quanto mercoledì?

"Assolutamente sì, l'Inter deve onorare ogni impegno nel migliore dei modi. Questa è una partita all'apparenza facile ma in realtà molto difficile, perché viene in un periodo di compressione. Non è facile per gli allenatori gestire questi momenti".

Asllani alla seconda consecutiva da titolare in campionato, cosa vi aspettate da lui?

"Siamo felici di averlo acquistato. Sta trovando lo spazio giusto ma è all'Inter da un anno dopo aver fatto il salto da una squadra di provincia. Ha tutto il tempo davanti per recitare un ruolo da protagonista, sappiamo che ha tutte le qualità per farlo".