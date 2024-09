Beppe Marotta si appresta a vivere il suo primo derby da presidente dell’Inter. E nel prepartita, il numero uno nerazzurro raggiunge la postazione DAZN sul prato di San Siro per esprimere le sue sensazioni in vista di questa stracittadina:

Oggi è il 18esimo derby da dirigente dell’Inter per lei.

“Questo può essere uno stimolo ulteriore, per una sfida che ha già un sapore particolare. Tutto l’ambiente è carico e pronto a dare il massimo e ottenere il risultato massimo”.

Vieri ricorda di quando Marotta lo prelevò al Ravenna a 18 anni e dice: “Lui è il mio direttore preferito”.

“Eravamo tutti inesperti… Lui il mio giocatore preferito? Certo che sì, ha dimostrato di aver fatto una carriera straordinaria”, dice sorridendo.

Arrivate da favoriti a questo derby. Come si prepara un derby in questa situazione?

“Questo gruppo è cresciuto negli ultimi due anni in consapevolezza. Sappiamo di avere tutto da perdere e quindi ci vuole maggiore determinazione perché siamo i favoriti. Questo è entrato nella testa dei giocatori e di tutti noi”.

Anche nel nuovo ruolo i derby si preparano con gli stessi riti o cambia qualcosa nell’adrenalina?

“Chiaro che i derby hanno un sapore particolare. Si preparano con le stesse dinamiche di un tempo. I tifosi si aspettano tanto quindi ci vogliono ancor più concentrazione e motivazioni, senza guardare la classifica”.

