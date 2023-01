A un anno di distanza dalla famosa intervista che segnò l’inizio del suo riavvicinamento all’Inter, con le scuse ai tifosi e l’ammissione di voler prima o poi tornare a Milano, Romelu Lukaku torna a parlare ai microfoni di Sky Sport. Tanti gli argomenti affrontati da Big Rom nell’anno del suo ritorno in nerazzurro, che fin qui non è andato secondo le aspettative visti i diversi guai fisici.

Come stai?

“Sto molto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra, il mister e i preparatori. La squadra deve continuare a lavorare e prepararsi bene per la sfida contro il Napoli”.

Lo scorso anno in questo periodo dicesti di voler tornare all’Inter.

“C’è soddisfazione per essere tornato, tanta. Sono felice di essere tornato, non voglio però parlare tanto fuori dal campo. Sto lavorando forte con i preparatori e con la squadra, ora devo rispondere in campo”.

Come hai vissuto il periodo in cui la trattativa stava diventando calda? Quando hai saputo che saresti tornato a Milano?

“Quando ero in Nazionale, qualche giorno prima, ho parlato col proprietario del Chelsea. Abbiamo avuto una bella conversazione e gli ho detto tutto, la mia relazione con l’allenatore che c’era all’epoca al Chelsea. Gli ho detto che volevo tornare all’Inter e lui mi ha aperto la porta. Poi ho iniziato a parlare con l’Inter e da lì la trattativa è andata veloce, poi il mio avvocato si è occupato dei dettagli”.

Ti ricordi il momento del tuo arrivo a Milano?

“Ero stanco, avevo fatto le vacanze ed ero arrivato subito qui. Ero nervoso, ma alla fine io devo fare di tutto per aiutare la squadra. L’Inter mi ha dato l’opportunità di cui avevo bisogno nella mia carriera, adesso voglio fare qualcosa di importante con questa squadra”.

Il tuo rapporto con Jay-Z?

“Lui è stata la prima persona che mi ha chiamato dopo la vittoria dello Scudetto, abbiamo passato un bel momento insieme a New York, ha spinto molto anche lui perché tornassi qui. A lui piace molto il calcio, segue l’Inter, è una grandissima persona”.

Le persone più importanti nei momenti difficili?

“Mia madre e mio figlio oltre ovviamente ai membri di ROC Nations”.

Come hai ritrovato lo spogliatoio?

“Benissimo, ora devo arrivare al top dal punto di vista mentale perché gli avversari adesso mi attaccano subito. Il gruppo è competitivo, siamo molto amici ed è una cosa unica nel calcio. Siamo cresciuti insieme ed è una bella cosa”.

Il gol contro il Lecce?

“Ho pensato “E uno… ora devo fare il secondo”. Io mi ricordo anche il gol di Denzel e come abbiamo esultato tutti insieme, il gol di Dumfries ci ha portati a vincere la partita, siamo andati tutti ad esultare con lui e lì si vede che la squadra è unita”.

Qual è stata l’emozione più forte dopo il tuo ritorno?

“Il ritorno a San Siro ma anche quando sono rientrato in Champions contro il Plzen, ho visto come tutti hanno esultato per il mio gol. È stato davvero un momento bellissimo, ho visto l’amore dei tifosi che sono veramente speciali, i migliori al mondo. Anche se siamo in difficoltà ci supportano sempre. Pensavo fossero arrabbiati ancora con me. Ho parlato con i dirigenti, a loro ho detto la verità sul perché sono andato via. Spero di rimanere anche nel futuro, per me l’Inter vale tutto”.

Quando hai segnato contro il Viktoria Plzen hai chiesto scusa.

“Prima facevo sempre tanti gol ma mancava quel pezzo per essere un grande giocatore, l’Inter mi ha permesso di diventarlo anche se ovviamente non sono ancora al top. I tifosi dell’Inter rimarranno sempre nel mio cuore ma la storia non è ancora finita, speriamo di vincere qualche altro trofeo in questa società”

L’infortunio?

“È stato un infortunio grave, molto più del previsto, era al tendine del flessore. Io di solito sono uno che recupera velocemente, ma avevo sempre questa sensazione che le cose non andassero bene. Era la prima volta per ben in 13 anni in cui sono stato tanto tempo fuori. Casa mia è come un ospedale, ho tutto per recuperare in fretta. Stavolta non sono riuscito, ho giocato una partita al Mondiale con due allenamenti in quattro mesi. Poi mi sono riposato e da lì sono ripartito da zero. In questi dieci giorni mi hanno giustamente massacrato, adesso ho tanta voglia di ritrovare il campo. Aspettiamo il campo e vediamo”.

Cosa rispondi a chi dice che non sei più al top come anni fa?

“Ci vediamo in campo”.