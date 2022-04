Sono le Nuvole del cielo, divinità potenti per i mortali uomini della terra, a renderci capaci di riflettere e incantare. Operano dall’alto e aiutano le anime a discernere il mondo ideale da quello reale. Solo a sentirne la voce sussureggiante l'entusiasmo del Toro s'alza in volo per colpire le sottigliezze fumose che emanano dall'alto. Sono le Nuvole del cielo, a fornire l’elettricità densa di rabbia dinamica a Lautaro Martinez, nella serata dove l'apatia non è concessa, nemmeno nell'angolo dell'ordine più razionale del mondo. È proprio vero: l’uomo è misura di tutte le cose. E ogni verità è il prodotto dell'esperienza che le contingenze ci mettono di fronte. Lautaro decide di trasformarsi nel Superuomo che conosce a menadito le modalità per affrontare la perdita strutturale di certezze e rispondere al caos del mondo. Vive il suo avvio come un continuo superamento di sé stesso e come libera attività creatrice. Si stacca dalla marcatura di Tomori, raccoglie da Darmian e lascia di sasso Maignan con un capolavoro di coordinazione balistica, che incide il primo marchio infuocato e invade la realtà rossonera. Benedetta produttività. Che sei il profeta e dai l’annuncio al collasso mentale di Tomori, che insegue il Toro per tutto il rettangolo verde senza afferrarlo mai. L'argentino cura il principio attivo, dà forma alla materia attraverso la luce della ragione e lima le pregiate virtù del suo intelletto per affondare il colpo. È bellezza vera, quando s'impossessa della penna stilografica e disegna l'immediatezza del suo sentimento, l'ardore della sua brillante inclinazione soggettiva.

L'ASSENZA DI TURBAMENTO. ll dominio interiore è l'assenza di turbamento. È una condizione che dipende dalla necessità volontaria di liberarsi d'ogni paura. I due proiettili argentini sparigliano le carte di Pioli. Si sa, il mondo non ha origine dal caso. L'Inter coltiva l'epicureismo: il piacere è in quiete e caratterizzato dall’assenza di dolore, che permette all’uomo di raggiungere la felicità. Il cardine è stare bene con se stessi. Per i nerazzurri è subito autentica libertà. Doppia.