Tra le tante interviste concesse da Lautaro Martinez nel Media-Day di Appiano Gentile c'è anche quella con i colleghi brasiliani di TNT Sports. Il Toro si è proiettato così alla finale di Champions League contro il Manchester City.

Questa è la tua miglior stagione, hai conquistato titoli con l'Inter ma anche con l'Argentina. Una vittoria della Champions potrebbe far pensare anche al Pallone d'Oro?

"È stata una stagione completa, una stagione importante. Sto pensando alla partita di sabato che sarà la partita più importante da giocare a livello di club. Siamo molto contenti, concentrati ed emozionati. Sogniamo questa partita, vogliamo prepararla al meglio e affrontarla come si deve. Ai premi personali si pensa dopo: prima metto gli obiettivi di squadra, poi vedremo".

Quanto l'attacco dell'Inter con te, Lukaku, Dzeko e Correa può far male al City?

"Siamo tutti importanti, la verità è questa. Rispettiamo il City che ha grandi giocatori, ma sappiamo che anche loro ci rispetteranno e saranno preoccupati per il nostro gioco. Cerchermo di preparare al meglio la partita in settimana, sabato sarà un giorno molto speciale".

Come sarebbe la tua finale perfetta? Nell'ultima finale di Champions dell'Inter fece doppietta un argentino (Milito, ndr).

"Sarà una finale perfetta se con tutti i miei compagni giocheremo per darci una mano. Se riusciranno a farmi un passaggio per farmi segnare andrà bene, ma l'importante è che l'Inter faccia una grande partita e che dia una grande immagine. Perché l'Inter deve stare il più in alto possibile".

