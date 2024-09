Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha raccontato le sensazioni legate alla vittoria del ventesimo Scudetto anche ai microfoni di Radio 105, a margine dell'anteprima della proiezione del film 'Inter, due stelle sul cuore' riservata alla squadra:

Quando hai capito che la seconda stella era vicina?

"Faccio un podio: prima nel prepartita del derby, quando siamo rientrati negli spogliatoi. È stato in quel momento che ho detto: 'Stasera finisce'. Poi la vittoria contro la Juventus, che è stata fondamentale. Poi mi ricordo Firenze: siamo tornati da Riyadh dopo la vittoria nella Supercoppa, su un campo difficile, ed eravamo secondi in classifica. Tornare da un viaggio lungo magari era un motivo di stanchezza e rilassamento, ma non abbiamo fatto così. Perché siamo scesi in campo nella maniera corretta".

