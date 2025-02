Lautaro Martinez può evitare la squalifica per la presunta bestemmia in Juventus-Inter, qualora venisse certificata dal materiale audio acquisito dalla Procura Federale. Come sottolinea Fanpage.it, c'è un precedente che riguarda il Napoli nel 2020. Allora il tecnico dei partenopei si lasciò andare ad un'espressione blasfema, ma patteggiò una multa di 3mila euro e non venne quindi fermato dal giudice sportivo.

Ecco il dispositivo di allora, riportato sempre da Fanpage: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS) – si legge nella nota -, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato sanzionato con un’ammenda di euro 3mila. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme".

Altri due riguardano invece Simone Inzaghi alla Lazio: 4mila euro di ammenda per l'accordo con la Procura Federale in merito alle espressioni blasfeme pronunciate in Lazio-Milan il 26 aprile 2021, in precedenza era accaduto lo stesso per Lazio-Sassuolo del 24 gennaio dello stesso anno.