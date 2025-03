Si chiama 'In Arte Lautaro' la produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club milanese, realizzata con il capitano dei campioni d'Italia. "Do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva", le parole di un Toro commosso, che si possono ascoltare nell'anteprima. E ancora: "Fare cento gol con la maglia dell'Inter è bellissimo, fare una finale è veramente unico. Milano è casa mia perché sembra che sono nato qua. Quando è arrivata la mia prima figlia Nina, sono rinato, sono diventato ancora più forte come uomo, papà e marito. Spero di portare altri trofei all'Inter perché quando vinci il primo vuoi continuare. Non vedevo l'ora di alzarla la Coppa dello scudetto".

