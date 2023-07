Lunga intervista domattina in edicola di Lautaro Martinez ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, partendo dal ruolo di capitano: "Portare questa fascia (e la indica, pure se non c’è, come fosse tatuata, ndr) vuol dire assumersi più responsabilità dentro la squadra, dentro lo spogliatoio. Ma io l’ho sempre fatto anche prima. Ho un obiettivo: dare una mano ai compagni che hanno bisogno".

"Lukaku? Ci sono rimasto male. Ho provato a chiamarlo e non mi ha mai risposto. Lo stesso ha fatto con altri compagni. Dopo tanti anni insieme, sono rimasto deluso".