Oltre alle indiscrezioni pubblicate da La Repubblica, stamattina Il Giornale aggiunge altri dettagli circa il possibile interesse dal Qatar per l'acquisizione dell'Inter. Non si tratterebbe del classico fondo di investimento, ma sarebbe la Qatar Islamic Bank, il cui presidente è Jassim Bin Hamad Al Thani, nome su cui convergono le notizie in mano a entrambi i quotidiani, non casuali visto l'avvicinamento della scadenza del prestito di Oaktree da 350 milioni di euro a Steven Zhang.

Jassim Bin Hamad Al Thani, che è solo un omonimo del proprietario del Paris Saint-Germain, nei mesi scorsi aveva fatto un’offerta da 6 miliardi di euro per acquistare il Manchester United, ottenendo in cambio un secco no. A suggerire di dirottare il capitale della banca sull'Inter sarebbe stato addirittura Gianni Infantino, presidente FIFA, ormai stabile in Qatar e noto tifoso interista.