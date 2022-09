43' - Riahi questa volta non la fa franca: secondo fallo su Pelamatti, giallo per il 14 veronese.

13.45 - Al quarto tentativo stagionale, l'Inter Primavera non sbaglia l'approccio alla partita e impone da subito la sua legge in campo mettendo sotto il Verona sul piano del ritmo e delle occasioni che arrivano già al 5' quando Kamate spreca malamente davanti a Boseggia. Fa anche peggio Zanotti che, dopo i due tentativi a vuoto di Iliev, al 25' consegna la palla al portiere da posizione privilegiata. Il gol non arriva, allora serve un'azione rugbistica di Andersen per andare in meta: il danese sfonda in area, arriva sul fondo e offre a Kamate che questa volta non sbaglia il più facile dei rigori in movimento. Uno a zero inevitabile, stretto per quanto mostrato dai padroni di casa.

47' - Guercio non si fida del rimbalzo del pallone e lo accomoda in corner.

47' - Piccolo brivido per l'Inter! Botis smanaccia male, quanto basta per confondere Cazzadori che si è ritrovato il pallone all'ultimo senza avere tempo di prendere la mira di testa.

48' - KAMATE VICINO ALLA DOPPIETTA! Curatolo agisce da boa chiudendo la triangolazione per Kamate, il cui tiro si impenna sopra la traversa per una deviazione. Corner Inter.

49' - RADDOPPIA L'INTER, GOL DI OWUSU! Fortunata in questa circostanza la squadra di Chivu: il tiro da distanza ragguardevole del numero 30 diventa imprendibile per Boseggia dopo la netta deviazione con la schiena di El Wafi. Traiettoria beffarda, tradito il portiere scaligero.

50' - L'Inter ha spento sul nascere la voglia del Verona di rimettersi in partita con Cazzadori. Due a zero pesante ora per gli ospiti.

54' - IL VERONA SI RIMETTE IN PARTITA, GOL DI CAZZADORI! I cambi sortiscono un effetto istantaneo per gli ospiti: è il neo entrato Florio che pennella sul secondo palo per Cazzadori che infila Botis di testa.

63' - Risultato ancora in bilico al Breda, il gol di Cazzadori ha rimesso in discussione tutto dopo il 2-0 firmato da Owusu.

67' - CURATOLO MANCA IL GOL DEL KO! Splendida iniziativa del migliore in campo Kamate, che semina due avversari con una serie di dribbling e poi tocca di punta verso il compagno che deve solo centrare la porta da dentro l'area. Giocata che non riesce al 22 nerazzurro, si salva l'Hellas.

70' - Chivu effettua altri due cambi: Owusu e Curatolo richiamati in panchina, Martini e Sarr fanno il loro ingresso in campo.

78' - Stankovic pizzicato in offside: gioco fermo, Bocchetti ne approfitta per inserire Agbonifo al posto di Bragantini.

84' - RIGORE PER IL VERONA, PASTICCIO DI BOTIS! Incredibile papera del greco che non trattiene un tiro-cross innocuo e poi travolge Cazzadori alla caccia del tap-in. Arriva anche l'ammonizione per il portiere nerazzurro.

89' - Si riparte, 11 vs 11: entrambi i giocatori hanno ripreso il loro posto in campo.

91' - Assegnati 5' di recupero, si giocherà almeno fino al 95'. Intanto Chivu manda in campo Di Maggio per Kamate.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera non sa vincere: arriva un pari col Verona, capace di rimontare uno svantaggio di due gol. Cazzadori e Florio (su rigore dopo la papera di Botis) annullano le reti di Kamate e Owusu.

Dov'è la vittoria? Non al Breda. Al quarto tentativo stagionale, l'Inter Primavera non riesce a portare a casa neanche questa volta il bottino pieno sperperando contro i pari età dell 'Hellas Verona un doppio vantaggio firmato Kamate-Owusu che al 49' appariva rassicurante. Sono bastati i cambi di Salvatore Bocchetti a rimettere in discussione il risultato in maniera istantanea: lasciata la panchina, Florio inventa al primo pallone toccato l'assist per il gol di Cazzadori. Accorciando le distanze solo sul tabellone del punteggio perché i nerazzurrini continuano a controllare il ritmo e a produrre occasioni importanti in serie. Prima è Curatolo a rifiutare un bell'invito dello slalomista Kamate (MVP fino a quando ha avuto energie), poi Sarr al 75' fa tremare il palo a due metri dalla porta dopo aver fatto sedere con una finta Calabrese. Errori che, sommati a quelli del primo tempo, vengono pagati tutti con gli interessi all'84', quando Botis non trattiene un tiro-cross innocuo e poi travolge Cazzadori: rigore. Florio si conferma arma vincente da subentrato e fissa il 2-2 sulla pietra. Ci sarebbe anche il tempo per il clamoroso sorpasso, ma il colpo di testa di Esposito su cross di Stankovic finisce a un soffio dal palo.

41' - El Wafi, con sangue freddo, appoggia di testa all'indietro verso il suo portiere vanificando il tentativo di pressing di Owusu.

40' - Curatolo non può raggiungere il pallone dopo la verticalizzazione di Zanotti. Passaggio troppo potente, affare per Boseggia.

38' - Iliev vuole strafare con il pallone tra i piedi e finisce per perdere il possesso. Zanotti completa l'opera commettendo fallo in attacco.

37' - Parte Patanè... La palla si abbassa ma non abbastanza per sorprendere Botis, comunque sulla traiettoria.

36' - Ammonito Andersen: netta la spinta del danese ai danni di Patanè, lanciato in un'azione promettente verso l'area interista.

35' - Solo Inter in campo nel primo tempo, a maggior ragione adesso che il risultato sorride.

33' - Un po' di attriti in campo con protagonisti Fontanarosa e Cazzadori: l'arbitro riporta tutto nei binari della tranquillità.

32' - KAMATE NON PUO' SBAGLIARE, INTER IN VANTAGGIO! Uno a zero meritatissimo dei nerazzurri che praticamente entrano in porta col pallone: tocco prezioso in area di Iliev, Andersen sfonda arrivando fino alla linea di fondo prima di offrire al numero 14 che gonfia la rete realizzando il più facile dei rigori in movimento.

31' - Fallo in attacco di Iliev: colpito El Wafi.

29' - Iliev va direttamente in porta... Barriera piena, l'Inter batterà il corner.

28' - Riahi sgambetta Owusu, il fischio arriva in ritardo perché non si concretizza la norma del vantaggio. Punizione sulla trequarti per l'Inter.

27' - L'Inter pareggia il conto dei cartellini gialli: ammonito Curatolo per un intervento evidente in gioco pericoloso.

26' - Sono già due le chance clamorose da gol cestinate dall'Inter, errori che potrebbero costare caro nell'economia del risultato.

25' - ZANOTTI SPRECA TUTTO! Giocata intelligente di Curatolo che con una sponda di tacco mette nelle condizioni il capitano di battere tutto solo a rete davanti al portiere. Il tiro del numero due è col mancino, piede debole, e si vede: Boseggia ringrazia.

24' - Andersen travolge Schirone a centrocampo: punizione in favore dell'Hellas.

23' - Kamate vuole far tutto da solo ma dopo il primo dribbling riuscito deraglia contro Rihai.

22' - El Wafi è il primo ammonito del match: giusta la sanzione per il 5 veronese, colpevole di aver fermato con una scivolata fuori tempo massimo la ripartenza di Zanotti.

20' - Owusu ci prova senza pretese da distanza proibitiva: il suo tiro, scarico di potenza, viene respinto dalla difesa ospite.

18' - Ancora Iliev! L'Inter dà continuità alla sua azione offensiva pressando forte i portatori di palla avversari: Kamate recupera vicino al lato corto dell'area di rigore, poi offre al bulgaro che calcia troppo stretto. Tiro sull'esterno della rete.

17' - Va Iliev... Palla fuori! Il bulgaro ha battezzato l'angolo del portiere calciando forte ma senza dare precisione.

15' - Grygar conquista un calcio di punizione ghiotto ai bordi dell'area di rigore dell'Hellas dopo una fase confusa di gioco.

14' - Cross innocuo dalla destra, Boseggia non ha difficoltà a far suo il pallone.

13' - Pelamatti rischia qualcosina sulla pressione di Gomez ma se la cava con una bella veronica.

11' - Solo un'occasione da gol fino a qui, ma importante, costruita dall'Inter: Kamate si è fatto ipnotizzare da Boseggia.

10' - Fallo in attacco di Iliev: gioco pericoloso del bulgaro, non precisamente d'accordo con la decisione dell'arbitro.

7' - Iliev cerca un colpo di tacco impossibile per servire alle sue spalle Pelamatti: esecuzione così così, palla riconsegnata al Verona.

6' - L'azione prosegue dopo la chance monumentale per l'Inter con Zanotti che riceva palla e cross verso il secondo palo costringendo Boseggia al secondo intervento in pochi secondi.

5' - KAMATE SI DIVORA L'1-0! Il 14 interista taglia in due la difesa veronese, entra in area e calcia col mancino. Tiro centrale, Boseggia ci mette il guanton e respinge.

5' - Curatolo prova a fare la sponda per innescare la ripartenza di Owusu, la difesa del Verona capisce tutto e cattura palla.

4' - Iliev lotta con generosità per conquistare il possesso del pallone, ma ci mette troppa foga: netto il fallo ai danni di Signorini.

3' - Sul versante destro, Owusu punta El Walfi, lo salta ma porta il pallone oltre la linea di fondo. Il cross comunque era stato tutt'altro che insidioso.

2' - Pelamatti sporca il passaggo diretto a Cazzadori: rimessa con le mani in zona offensiva per il Verona.

1' - E' il Verona, nella tenuta bianca da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la maglietta home a righe verticali neroblu.

13.00 - Fischio d'inizio al Breda, comincia in questo momento Inter-Hellas Verona Primavera!

12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dello stadio ''Breda'' preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - Ricapitolando: sono quattro le modifiche apportate da Chivu all'undici sceso in campo dal via al Piola contro il Torino mercoledì scorso: un turnover ragionato che tiene conto sia delle esigenze della prima squadra che dell'impegno europeo del 7 settembre che vedrà l'Inter sfida il Bayern Monaco.

12.50 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Fabio Rosario Luongo di Napoli: gli assistenti sono Matteo Nigri di Trieste e Cosimo Schirinzi di Casarano.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Hellas Verona Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - Alla vigilia del match, Salvatore Bocchetti, tecnico dell'Under 19 veronese, ha inquadrato così la sfida con l'Inter: "Giocheremo contro una squadra fortissima e con individualità importanti – le sue parole a Hellas Channel -. Nonostante questo, mi aspetto tanto dal punto di vista della personalità e del carattere. Sarà una bellissima partita, la terza nell’arco di una settimana e anche per questo molto dura. Ci faremo trovare pronti e faremo di tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari".

12.35 - Bilancio senza successi nelle prime tre uscite anche per gli scaligeri, reduci dall'1-1 in rimonta contro il Bologna. Un'altra 'x' era arrivata al debutto, 0-0 contro la Samp, antecedente alla caduta imposta dal Sassuolo (3-2).

12.30 - Il percorso negativo in questo avvio di stagione dei nerazzurrini non preoccupa il direttore responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden, consapevole delle difficoltà che si possono incontrare quando si cambia tanto: “Come ogni anno si riparte con un gruppo nuovo, sono estremamente contento che la società faccia una politica di questo tipo – ha detto a Inter TV -. Ci sono altre squadre che comprano e giocano con fuoriquota, all'Inter abbiamo un allenatore che non fa questo tipo di scelte. Nei primi mesi dobbiamo lasciargli il tempo di crescere come di sbagliare, perché è questa la strada per i calciatori"

12.25 - Il grande assente di giornata in casa Inter è Valentin Carboni (aggregato alla prima squadra), mancanza che Chivu colma ridisegnando l'attacco con Iliev, Owusu e Curatolo. Novità anche in difesa, dove esordisce Pelamatti dal 1', e in mezzo con una chance dal via per Grygar nel trio completato dai soliti Andersen e Kamate.

12.23 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Botis; 2 Zanotti, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 8 Grygar, 24 Andersen, 14 Kamate; 30 Owusu, 11 Iliev; 22 Curatolo. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 7 Martini, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Perin, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

HELLAS VERONA: 74 Boseggia; 2 Signorini, 5 El Wafi, 6 Calabrese, 7 Patanè, 8 Schirone, 12 Bernardi, 14 Rihai, 19 Gomez, 22 Cazzadori, 30 Brigantini. A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 3 Piantedosi, 10 Florio, 11 Larsen, 15 Scalco, 16 Matyjewicz, 17 Camara, 21 Formichetti, 27 Agbonifo, 28 Ebengué, 80 Cisse. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

12.20 - Dov'è la vittoria? Il piatto piange per l'Inter Primavera campione d'Italia che, dopo aver accumulato un misero punto in tre giornate di campionato, oggi cerca la prima gioia piena chiedendo strada all'Hellas Verona. Due ko in dodici giorni sono troppi in generale, figuriamoci per chi ha lo scudetto cucito sul petto, ecco perché alla quarta giornata è già vietato sbagliare. Dallo stadio Breda d Sesto San Giovanni, benvenuti a Inter-Hellas Verona Primavera. Il kick-off è programmato per le 13.