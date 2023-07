L'Inter apre il suo Japan Tour pareggiando 1-1 con l'Al-Nassr, nel primo, vero test della sua pre-season dopo le amichevoli in famiglia vinte agevolmente contro Lugano e Pergolettese. Diversi gli spunti di riflessione per Simone Inzaghi, soprattutto nel primo tempo, cioè quando i sauditi hanno schierato tutti i big, compreso il grande ex della sfida Marcelo Brozovic. I nerazzurri, dopo una partenza a rilento, evidenziata dallo svantaggio firmato Ghareeb al 24', su invenzione del brasiliano Talisca, hanno cominciato ad alzare il tasso di agonismo e del gioco, producendo una buona quantità di occasioni. Tutte puntualmente sprecate, fino a che Denzel Dumfries non ha azzeccato il cross che ha permesso a Davide Frattesi di togliersi la sua prima soddisfazione con la nuova maglia.

Nella ripresa, la girandola di cambi consueta per queste sfide estive, ha creato un gap evidente tra le due squadre: se da una parte è uscito Cristiano Ronaldo, dall'altra è entrato Marcus Thuram, subito protagonista di una bella iniziativa a mandare in porta Lautaro Martinez, già in forma ma con le polveri bagnate in zona gol. Incredibile il rigore in movimento divorato al 67' dal Toro, l'errore più grave della sua partita. Al Hassan, al minuto 82, fa anche peggio dell'argentino crossando anziché calciare in porta con Raffaele Di Gennaro sdraiato a terra. E' l'ultima fotografia della sfida, dalla quale Simone Inzaghi avrà preso diversi appunti. Gli saranno sicuramente piaciuti l'impatto di Juan Cuadrado, la voglia di farsi largo di Kristjan Asllani, oltre alla prestazione difensiva convincente di Stefan de Vrij. Un po' meno la mira difettosa sotto porta, ma quella non è una novità, semmai è una lacuna da colmare sul mercato. Stesso discorso per la porta, anche se Filip Stankovic si è distinto per una bella parata.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-AL NASSR 1-1

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo Yanmar Field Nagai di Osaka! L'Inter apre il suo Japan Tour pareggiando contro l'Al-Nassr: il primo gol in maglia nerazzurra di Frattesi vale l'1-1 a Inzaghi dopo il momentaneo vantaggio di Ghareeb.

92' - L'Inter prova a vincerla! Esposito murato dopo un assist prezioso di Thuram.

91' - Di Gennaro così così in uscita, poi Konan spara fuori la respinta.

88' - Si fa vedere ancora l'Al-Nassr! Al Elewai a giro: tiro troppo soft, Di Gennaro raccoglie il pallone dopo il rimbalzo.

87' - Ci si avvia stancamente verso la fine della partita. Tre minuti più recupero al triplice fischio.

85' - Accenno di scintille tra Esposito e Al Khaibari.

82' - Incredibile il gol mangiato dall'Al-Nassr! Al Hassan scatta dietro la linea difensiva ferma dell'Inter, ma sul più bello anziché calciare in porta, con Di Gennaro sdraiato a terra, crossa inspiegabilmente verso un compagno.

80' - A Esposito non riesce l'aggancio acrobatico in area. Seba si sarebbe trovato tutto solo davanti al portiere.

77' - Cross di Dimarco un filo lungo, Fabbian non riesce a impattare il pallone sul secondo palo. Ormai si gioca solo in una metà campo, quella dell'Al-Nassr.

76' - Tiro solo potente di Asllani dopo un brutto rinvio della difesa dell'Al-Nassr.

75' - Acerbi segue perfettamente il taglio di Adam in area, poi scorta la palla in fallo di fondo. Primo, vero sussulto dell'Al-Nassr in questa ripresa.

72' - Altri cambi per Inzaghi: dentro Di Gennaro, Esposito, Aleksandar Stankovic e Fabbian, fuori Filip Stankovic, Frattesi, Lautaro e Bastoni.

70' - Ci si avvia verso l'ultima porzione di partita. In questo secondo tempo solo Inter in campo, è mancato solo il gol.

67' - Lautaro si mangia un rigore in movimento! Ancora Cuadrado, cross nel cuore dell'area per Thuram, che forse aveva commesso fallo. Non per l'arbitro, che lascia correre: Lautaro è lì e spara alto una girata facile facile.

65' - Altra situazione pericolosa costruita sull'asse Frattesi-Sensi: l'ex Roma a rimorchio per l'ex Monza che non riesce a far girare a sufficienza il pallone.

65' - Lautaro apre su Cuadrado, ma c'era la possibilità di mandare in porta Thuram con una verticalizzazione.

63' - Thuram non riesce a tenere in campo il pallone. Prima del rinvio dal fondo, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Al Fatil, rimasto a terra dolorante per qualche secondo.

63' - Secondo tempo tutto di merca nerazzurra, evidente il gap con l'Al-Nassr privato dei suoi big.

62' - Strozzato il sinistro di Sensi sui ottima mbeccata di Asllani.

59' - Lautaro alza di poco sopra la traversa. Cuadrado, sempre puntuale a destra, pennella un grande cross sulla testa del Toro, che in torsione manda alto.

57' - Ancora Asllani! Lautaro lavora il pallone in area, Sensi lo ripulisce verso Frattesi che arma il destro dell'ex Empoli. Tiro fuori non di molto.

56' - Asllani! L'albanese, dopo un bel break, si mette in proprio e calcia senza pensarci, troppo verso Alaqidi.

55' - Fuorigioco di rientro di Al Naji: si alza la bandierina dell'assistente.

53' - L'Inter ora ricorre con intelligenza a continui cambi di gioco che stanno mettendo in difficoltà l'Al-Nassr. Qui Darmian libera Dimarco, il cui cross è insolitamente impreciso.

52' - Alaqidi legge bene il lancio verso Thuram, esce dalla sua area e accomoda in fallo laterale per evitare guai peggiori.

50' - Thuram va via con un tunnel sulla sinistra, poi viene abbattuto. La palla diventa buona per Lautaro, fermato due volte da Alaqidi. Corner per l'Inter.

50' - Cambio di gioco notevole di Bastoni per Cuadrado, che mette giù, alza la testa e crossa per Frattesi, anticipato.

48' - Thuram prova un pressing individuale, poi desiste. L'Al-Nassr sbaglia da solo, palla recuperata dall'Inter.

47' - Parte Sensi... Barriera piena. Soluzione troppo timida dell'ex Monza.

46' - Lautaro toccato duro sulla caviglia da Al Naji: punizione interessante per l'Inter. Molto dolorante l'argentino, che comunque rimane in campo.

13.26 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Al Nassr!

13.24 - Inter già in campo da 3', ora cominciano ad arrivare anche i primi giocatori dell'Al-Nassr.

13.20 - Pronta la girandola di cambi: Inzaghi inserisce Acerbi, Sensi, Darmian, Dimarco, Thuram, Asllani, Cuadrado. Restano fuori De Vrij, Barella, Bisseck, Gosens, Correa, Calhanoglu e Dumfries. Amche Castro stravolge la sua squadra: fuori tutti i big, Ronaldo, Brozovic, Talisca, Telles e Fofana.

13.09 - Partenza pigra dell'Inter, a Osaka, dove i primi segnali li lancia Al Ghannam concludendo debolmente da buona posizione tra le braccia di Stankovic. Che al 20' fa vedere di che pasta è fatto respigendo con un buon riflesso il colpo di testa di Talisca diretto in porta. E' il preludio al vantaggio dell'Al-Nassr, un'invenzione del brasiliano ex Guangzhou che manda in gol Ghareeb lasciando di stucco la retroguardia della squadra di Inzaghi.

Preso lo schiaffo, i nerazzurri aumentano il livello dell'agonismo e del loro gioco producendo una serie di occasioni, puntualmente cestinate. Fino a che Dumfries, molto impreciso, indovina il cross per l'inserimento a fari spenti di Frattesi, che trova il primo gol con la nuova maglia e il pareggio meritato dopo i primi 46 minuti.

46' - Duplice fischio di Hiroyuki Kimura, finisce qui il primo tempo di Inter-Al Nassr! Uno a uno a Osaka: vantaggio al 24' di Ghareeb, la risposta nerazzurra è di Frattesi, al suo primo gol con la nuova maglia, seppure in competizione non ufficiale.

45' - Tiro a giro telefonato di Correa: Alaqidi abraccia il pallone.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO FRATTESI! Questa volta il cross di Dumfries è giusto, Frattesi è lì in area pronto a raccoglierlo per girarlo di testa alle spalle di Alaqidi.

43' - Gosens va via di fisico sulla sinistra, ma il suo cross viene controllato facilmente da Telles, che appoggia verso il suo portiere di piede.

42' - Da ormai diversi minuti, l'Inter ha preso possesso della metà campo avversaria. Ora giro palla paziente alla ricerca dello spazio giusto per colpire.

41' - Gosens pescato per la seconda volta in fuorigioco: il tedesco è partito in leggero anticipo sul lancio di Bastoni dalle retrovie.

40' - Telles si impegna e riesce a tenere in gioco il pallone. Ma decide di non affondare ricominciando da capo.

39' - Dumfries, in difficoltà, colpisce di testa un pallone pigro verso Stankovic. Che, alla fine, si convince a uscire per spazzare via.

38' - Lautaro fermato ai margini dell'area dell'Al-Nassr dopo una buona manovra condotta dall'Inter, anche grazie all'inserimento in avanti di Bastoni.

37' - Bastoni fa blocco su Ghareeb, per l'arbitro non c'è nulla.

34' - Lautaro suona la carica recuperando un pallone a centrocampo, poi viene steso vicino al cerchio di centrocampo da Al Ghannam con una brutta scivolata meritevole di giallo. L'arbitro, però, decide di tenere il cartellino nel taschino.

33' - Corta la sponda aerea in area di Dumfries per Frattesi: interviene Alaqidi.

32' - Non riesce a portare a termine il contropiede l'Al-Nassr dopo il recupero palla su Bisseck. De Vrij non si fa scavalcare dalla palla diretta a Ronaldo.

30' - Tripla occasione per l'Inter! In maniera casuale, la palla arriva in area, dove Correa si fa anticipare, in tap-in Lautaro viene fermato dalla difesa poi arriva Dumfries che calcia tra le braccia di Alaqidi.

30' - Reazione rabbiosa dell'Inter, che ha alzato il livello di agonismo: qua Calhanoglu entra duro su un avversario, quasi a mandare un segnale ai compagni.

28' - Correa se lo mangia! Lautaro qui veste i panni dell'assistman mandando il Tucu a calciare davanti a Alaqidi. Pessima esecuzione, tiro centrale e debolissimo.

27' - Lautaro vicino al pari! Recupero forte di De Vrij, Calhanoglu imbuca per il Toro, che incrocia non trovando la porta. C'è la parata di Alaqidi, non vista dall'arbitro.

24' - GOL DI GHAREEB! Talisca inventa un assist laser per Ghareeb, che punisce Stankovic davanti alla porta approfittando del cattivo posizionamento della difesa nerazzurra.

23' - Correa sbaglia il dribbling, sfuma un'azione promettente per l'Inter.

22' - Ronaldo alla sua maniera da distanza siderale! La palla non finisce lontano dallo specchio, Stankovic era comunque sulla traiettoria.

20' - Stankovic dice no a Talisca! Bel riflesso del figlio di Deki, che con un guizzo sulla sua sinistra para il colpo di testa del brasiliano, che aveva sfruttato un buco di Bastoni.

19' - De Vrij fa buona guardia nella sua zona, scortando l'uscita di Stankovic.

18' - Ghareeb supera di slancio Bisseck che lo ferma con le cattive: punizione per l'Al-Nassr.

17' - Colpo di testa alto sopra la traversa di Lautaro, che era stato bravo a prendere il tempo a Lajami.

17' - Bella triangolazione Dumfries-Frattesi-Lautaro, Lajami sistema le cose per l'Al-Nassr rifugiandosi in corner.

16' - De Vrij svetta sulla concorrenza e colpisce di testa verso Alaqidi. I nerazzurri in area chiedono un rigore per un presunto fallo di mano.

15' - Brozovic commette il suo secondo fallo in pochi minuti: questa volta la 'vittima' è Calhanoglu. Che si incarica della battuta.

14' - Pallone pigro verso Dumfries, anticipato in scivolata da Telles. Rimessa con le mani in fase offensiva per l'Inter.

13' - Lautaro sbaglia l'ultima scelta nell'area avversaria. Voleva servire Frattesi, ma Telles ha capito tutto.

12' - Bel recupero difensivo di Frattesi su Talisca.

12' - Calhanoglu dalla bandierina: cross verso Frattesi, che prende il tempo al diretto avversario ma non riesce ad inquadrare la porta di testa.

11' - Lajami, non senza affanni, allunga il pallone crossato da Bisseck in corner.

10' - Brozovic entra in tackle su Frattesi: prima palla, poi gambe dell'ex Sassuolo.

9' - L'Inter torna a minacciare l'area avversaria: Dumfries si sgancia sulla destra, prende il fondo e mette a rimorchio per un compagno che non c'è. Risolve Fofana che, con calma, porta via il pallone.

9' - Talisca non può arrivare sul lancio di Al Ghannam.

8' - Altissimo il tiro dalla distanza di Fofana, dopo un gioco di gambe di Ronaldo su Frattesi.

7' - Non vale il tiro centrale di Ronaldo, che era finito nella trappola di fuorigioco azionata da De Vrij. Bandierina su.

6' - Brozovic, alla sua maniera, elude il pressing di Calhanoglu. Poi Frattesi travolge Fofana: punizione per l'Al-Nassr in zona difensiva.

5' - E' ancora Gosens a rendersi protagonista di un bell'inserimento sulla fascia sinistra: questa volta è tutto buono, meno il suo cross che è facile preda per la difesa dell'Al-Nassr.

3' - Lautaro subito attivo: calcio di punizione conquistato vicino all'out destro. Calcio d'angolo corto per Calhanoglu, che batte male colpendo Telles.

2' - Si fa vedere anche l'Inter! Gosens sgasa sulla sinistra, ma si alza la bandierina: il tedesco pizzicato in offside.

2' - Al Ghannam va via dopo una bella combinazione sulla destra, resiste al ritorno difensivo di Calhanoglu, poi calcia debolmente verso Stankovic da buona posizione.

1' - E' l'Inter, che oggi veste la classica divisa nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. L'Al-Nassr in giallo con pantaloncini azzurri.

12.21 - Fischio d'inizio allo Yanmar Field Nagai di Osaka, comincia in questo momento Inter-Al Nassr!

12.20 - Stadio semivuoto a Osaka, tanti i posti liberi allo Yanmar Field Nagai.

12.18 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.17 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello Yanmar Field Nagai di Osaka preceduti dalla terna arbitrale.

12.16 - Giocatori all'imbocco del tunnel che conduce al campo di gioco dello Yanmar Field Nagai di Osaka. Ronaldo, capitano dell'Al-Nassr, saluta Lautaro Martinez.

12.00 - Squadra arbitrale ovviamente tutta giapponese: dirige l'incontro Hiroyuki Kimura, assistito da Takumi Takagi e Isao Nishihashi. Hiroki Kasahara veste i panni del quarto ufficiale

11.55 - L'Al-Nassr è, invece, reduce dallo 0-0 col PSG, dopo aver rimediato due brutte batoste con Celta Vigo (5-0) e Benfica (4-1).

11.50 - Due successi comodi nelle prime due uscite della pre-season per i nerazzurri, che prima hanno superato 3-0 il Lugano e poi hanno travolto 10-0 la Pergolettese.

11.45 - L'Inter è arrivata allo Yanmar Field Nagai di Osaka, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio, previsto per le 12.20.

11.30 - Rispetto a sei giorni fa, Simone Inzaghi ha apportato due modifiche alla formazione iniziale: a centrocampo Davide Frattesi prende il posto di Stefano Sensi, in attacco è Lautaro Martinez, non Marcus Thuram, a fare coppia con Joaquin Correa. Out Mkhitaryan: riposo precauzionale per mal di schiena. Per il resto, tutto confermato: Filip Stankovic tra i pali, davanti a lui il trio difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Calhanoglu in cabina di regia, i quinti sono Dumfries e Gosens.

11.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 8 Gosens; 10 Lautaro, 11 Correa.

Panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 5 Sensi, 9 Thuram, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Inzaghi.

AL-NASSR (4-2-3-1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Telles; 6 Fofana, 77 Brozovic; 94 Talisca, 11 Al Ghannam, 29 Ghareeb; 7 Ronaldo.

Panchina: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 4 Al Fatil, 5 Al Amri, 8 Al Sulayhim, 12 Boushal, 13 Konan, 14 Al Naji, 17 Al Khaibari, 18 Adam, 19 Al Hassan, 21 Ali, 23 Yahya, 31 Suhluli, 46 Al Elewai.

Allenatore: Castro.

11.20 - Dopo i test in famiglia di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese, si alza il livello di difficoltà della pre-season dell'Inter, oggi in campo allo Yanmar Field Nagai di Osaka per sfidare nella prima amichevole del tour giapponese l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, soprattutto, dell'ex Marcelo Brozovic.