Doveva essere una serata di festa, è diventata una serata dal forte sapore amaro: l'Inter capitola clamorosamente a San Siro cedendo il passo all'Empoli di Paolo Zanetti, che dopo quasi 20 anni riesce a violare il campo nerazzurro e facendolo con pieno merito. Decide la rete del 20enne Tommaso Baldanzi, che dopo due minuti dal suo ingresso piazza la bordata vincente che fa secco André Onana. Colpo duro per l'Inter, in dieci dal 40esimo per l'espulsione di Milan Skriniar, che non riesce a organizzare tentativi convincenti di rimonta malgrado Inzaghi schieri tutta l'artiglieria pesante a sua disposizione. Finisce amaramente partita e, probabilmente, illusione di potersi reinserire nel discorso Scudetto.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 0-1

MARCATORE: 66' Baldanzi

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (71' 9 Dzeko), 23 Barella (71' 14 Asllani), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (71' 8 Gosens); 10 Lautaro Martinez, 11 Correa (46' 12 Bellanova).



In panchina: 21 Cordaz, 31 Brazão, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 15 Acerbi, 33 D'Ambrosio, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku.



Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI: 13 Vicario; 24 Ebuehi, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro (46' 32 Haas), 8 Henderson (74' 21 Fazzini), 25 Bandinelli; 28 Cambiaghi (64' 35 Baldanzi), 10 Bajrami (74' 9 Satriano); 19 Caputo (90' 4 Walukiewicz).



In panchina: 1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 20 Degli Innocenti, 30 Stojanovic, 36 Guarino, 87 Nabian Herculano.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Berti - Scarpa. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Note

Spettatori: 65.476

Espulso: Skriniar (I) al 40esimo per doppia ammonizione

Ammoniti: Skriniar (I), Akpa Akpro (E), Henderson (E), Parisi (E), Barella (I), Dzeko (I)

Corner: 2-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-EMPOLI

95' - Finisce qui: tonfo clamoroso dell'Inter, che cadendo in casa contro l'Empoli vede sfumare probabilmente le residue chance Scudetto.

94' - Cross di Bellanova, Dzeko calcia vedendo la palla all'ultimo mandando alle stelle.

93' - Satriano arriva in area, contrastato da Bastoni tocca per ultimo. Rinvio dal fondo per l'Inter.

92' - Gosens prova la volée sull'assist di petto di Calhanoglu, pallone ancora alto.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio per l'Empoli: Walukiewicz rileva Caputo.

89'- Ammonizione per Dzeko che sgambetta Parisi.

87' - Ennesimo pallone gestito da Bellanova, che non riesce a spingere come vorrebbe.

84' - Punizione di Calhanoglu, colpisce Gosens di controbalzo mandando alto.

82' - Ebuehi a terra dopo contatto con Gosens, il tedesco recrimina per il fallo fischiato da Rapuano.

80' - Dzeko atterrato a ridosso dell'area, Rapuano non interviene.

79' - Caputo di testa tutto solo, palla alta.

78' - Asllani guadagna una punizione interessante dopo scontro con Baldanzi.

77' - Nel tentativo di anticipare Dzeko, Luperto per poco non fa autogol: palla sulla traversa.

76' - Asllani si guadagna un corner, il pubblico incita l'Inter. Entra Lukaku per Mkhitaryan.

75' - Dzeko innesca una ripartenza Inter e Dzeko conclude al volo sul cross di Calhanoglu, palla fuori.

73' - Cambi anche per l'Empoli: fuori Henderson e Bajrami, in campo Fazzini e Satriano.

71' - Tre cambi per l'Inter: Gosens rileva Dimarco, Asllani prende il posto di Barella (che esce polemizzando), dentro anche Dzeko per Darmian.

68' - Cartellino giallo per Barella: era diffidato, salterà la gara di Cremona.

66' - Vantaggio dell'Empoli! A segno proprio Baldanzi! Azione di ripartenza dei toscani con Bajrami che accompagna il classe 2003 che servito al limite dell'area fulmina Onana non irreprensibile.

64' - Cambio nell'Empoli: esce Cambiaghi, al suo posto Baldanzi.

63' - Bajrami indisturbato avanza in area poi prova un tocco in avanti anticipato da De Vrij.

60' - Calhanoglu intercetta un bel pallone e prova a servire Mkhitaryan che non aggancia. Poi è lo stesso turco che si lamenta con Parisi per aver accentuato la caduta su un contrasto.

58' - Ripartenza in tre contro due dell'Empoli, bravo De Vrij a ritardare l'azione con Onana bravo sul tiro di Bajrami.

56' - Cross di Bastoni, De Winter anticipa Dimarco. Poi Rapuano inverte una rimessa assegnandola all'Empoli.

53' - Mkhitaryan arriva sul pallone lanciato da Cambiaghi e prova un tiro che finisce alto.

51' - Cambiaghi sfugge a De Vrij e mette in mezzo per Caputo, anticipato da Darmian con una grande diagonale.

50' - Lautaro prova a lanciare Barella col tacco, ma prende in controtempo il compagno e l'azione sfuma.

46' - Bellanova comincia male: pallone regalato all'Empoli, De Vrij ribatte la conclusione di Cambiaghi.

21.49 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!