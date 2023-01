In un modo o nell'altro, doveva essere la sua serata: Milan Skriniar era indubbiamente l'uomo più atteso di questo Inter-Empoli, lui che è nell'occhio del ciclone del mercato in questi ultimi giorni. L'accoglienza di San Siro e le parole di Simone Inzaghi della vigilia sembrano rasserenare tutti, in primo luogo lui. Ma sul campo le cose prendono una piega diversa: la partita dello slovacco dura 40 minuti, il tempo di farsi espellere dall'arbitro Rapuano per due interventi non ortodossi e lasciare la sua squadra in dieci uomini.