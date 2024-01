Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Top Calcio per fare il punto sulla trattativa del rinnovo del contratto con il club nerazzurro. "Le parti sono al lavoro per trovare un accordo perché siano felici Lautaro e l'Inter. Se mi chiedete se c'è l'accordo dico no, stiamo lavorando alla possibilità con l'obiettivo di arrivarci. Noi siamo tranquilli, lui ha due anni di contratto ancora e c'è grande tranquillità. Lautaro è felice all'Inter e si sta giocando la possibilità di vincere sia in Italia che in Europa. Il discorso del rinnovo non dipende solo dall'amore che l'Inter ha per lui e che lui ha per l'Inter, ma è un professionista che lavora e dobbiamo lavorare correttamente per trovare l'accordo".

Il problema è legato all'ingaggio?

"Non sono tenuto a parlare di questo in quanto suo agente e professionista, ma quello che deve sapere il tifoso dell'Inter è che lui sta bene all'Inter. Se dobbiamo prolungare un accordo con la società devono essere felici entrambi. Oggi Lautaro è tra i primi tre centravanti al mondo".

Se Vlahovic guadagna 12 milioni di euro, tenete a mente queste cifre?

"Il mio calciatore è un giocatore dell'Inter e parlo dei suoi gol, del suo apporto all'Inter e al calcio italiano. Una squadra dall'estero può offrire moltissimo. Lautaro sta nell'Inter perché gli piace un sacco stare nell'Inter e si vede quando segna come guarda i suoi tifosi. Il mio lavoro è arrivare ad un accordo perché lui faccia al meglio il suo lavoro".

L'Arabia nel futuro in caso di mancato rinnovo?

"La situazione con l'Inter è molto felice, stiamo pensando solo all'Inter. Non abbiamo un accordo, ma vediamo se riusciamo a trovarlo lavorando. Abbiamo un rapporto buonissimo con il club e il giocatore ha un rapporto buonissimo con tutto il mondo nerazzurro. Lautaro è il capitano dell'Inter, se lo sei a 26 anni, hai grande soddisfazione. Lui non pensa a nessun'altra possibilità se non all'Inter, ma quello che conta è avere un accordo perché lui sia tranquillo e che rispecchi il valore che ha nell'Inter e nel calcio italiano. Oggi è al cento per cento un giocatore dell'Inter, ma se mi chiedete se c'è l'accordo sul rinnovo vi dico la verità no, ma stiamo lavorando. Mi chiama tutto il mondo tutti i giorni, ma lui non ascolta nessuna possibilità perché è concentrato sull'Inter".