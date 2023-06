Martín Rodríguez Nader, procuratore dell’agenzia GBG Uruguay, nonché di Fabricio Diaz, commenta in esclusiva a FcInterNews.it le voci di un interesse da parte dell’Inter verso suo assistito, protagonista del recente Mondiale U20 in Argentina vinto proprio dalla Celeste: “Non mi piace parlare di club specifici, né di nomi per una questione di rispetto. Ci sono molte società in Europa che sono interessate a Diaz, però preferisco mantenere la riservatezza. L’Inter è un club molto vicino a noi, come lo sono Juventus, Roma, Torino, Milan e molti altri.

Per adesso non ci sono offerte concrete da parte di alcun club italiano - aggiunge Rodriguez -. Grazie alle origini italiane di sua madre, potrà ottenere il passaporto europeo. Ma al momento questo documento non è ancora pronto”.