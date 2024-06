Buona la prima per l'Italia, nel segno dei nerazzurri. Nel bene e nel male. La formazione allenata da Luciano Spalletti ha battuto per 2-1 l'Albania raggiungendo la Spagna a quota 3 punti nel gruppo B di Euro 2024. Esordio horror per gli azzurri e per Dimarco, che dopo pochi secondi commette uno svarione regalando palla sulla rimessa a Bajrami che segna il vantaggio albanese. Un gol che poteva ammazzare il morale degli azzurri, che invece sono stati bravi a reagire e a raddrizzare il risultato ciò all'11', quando Bastoni di testa - dopo un'azione avviata proprio da DImarco e perfezionata da Pellegrini - insacca la rete dell'1-1.

Al 17' invece è Barella, migliore in campo dell'Italia oggi, con un gran gol a firmare la rete del sorpasso. Poteva esserci gloria anche per Frattesi, che però colpisce un palo fallendo la possibilità di realizzare il 3-1. Tra i nerazzurri, 90' in campo per Bastoni e Frattesi, Dimarco ha lasciato il posto a Darmian.