Anche il ct della Nazionale rumena Edi Iordanescu ha speso parole di incoraggiamento nei confronti di Ionut Radu, protagonista in negativo dell'incontro perso dall'Inter contro il Bologna. Attraverso la sua pagina Facebook, Iordanescu ha comunque esaltato le qualità del portiere nerazzurro: "Ionuț Radu è un portiere estremamente talentuoso, con una mentalità competitiva e un bel futuro. Tutti sbagliano e se non giochi un'intera stagione, c'è anche il rischio di vivere momenti meno felici. Non è solo colpa sua, la responsabilità deve essere condivisa e assunta da chi lo circonda. È un portiere con un futuro in Nazionale, ma che nel prossimo periodo dovrà prendere le decisioni giuste per la sua carriera".