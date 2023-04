Dopo il 3-1 splendido sulla Lazio, Simone Inzaghi commenta la partita di San Siro a SkySport. Ecco le considerazioni del tecnico nerazzurro.

Vittoria chiave per la corsa Champions: che significato ha?

"Abbiam fatto una delle migliori partite da quando sono qui. A fine primo tempo avevo detto di continuare così anche se eravamo sotto, avevamo fatto una grande prestazione anche dopo la Juve. E giocavamo contro la seconda in classifica. Oggi una bellissima Inter".

Cosa è cambiato ora che riuscite a vincere sempre?

"Dovevamo avere la motivazione perché era una partita importantissima e fra 72 ore ce ne sarà un'altra. Ho avuto grandissimi segnali da tutti, spirito di gruppo pazzesco".

Partita che sembrava stregata: come hai agito all'intervallo? Con Lautaro, Lukaku sembrava un altro...

"A fine primo tempo ho fatto i complimenti, eravamo sotto immeritatamente. Dovevamo solo continuare a fare quello che avevamo preparato. C'era da restare concentrati e credere in quello che stavamo proponendo. I cambi sono stati importanti così come quelli che hanno cominciato. Siamo ancora in ritardo in classifica, ma dobbiamo continuare così".

Gosens oggi ha fatto un gol in stile-Atalanta e sull'1-1 ha sradicato la palla innescando la rete. E come sta?

"Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché è importantissimo e da gennaio sta facendo molto bene alternandosi con Dimarco. Ci sta dando tantissima intensità, sono molto contento e deve continuare così. Spero non si debba fermare perché abbiamo bisogno di tutti: è un periodo di calendario molto impegnativo".

"Inzaghi non sa motivare": è un'etichetta che la infastidisce?

"Stiamo vivendo una stagione emozionante e la stiamo vivendo assieme ai nostri tifosi. In A abbiamo perso qualche punto importante che non meritavamo, ma nel frattempo in Europa abbiamo fatto partite di grande livello. Sono ampiamente soddisfatto per le coppe, non dimentichiamo che il 18 gennaio abbiamo anche vinto l'unico trofeo disponibile in Italia. Questo mi dà tanta fiducia".

I tifosi si sono fatti sentire tantissimo all'ingresso in campo di Lautaro...

"Sono importantissimi per me, c'è grande sinergia. Sappiamo cosa abbiamo fatto in questi anni e vogliamo continuare così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!