Dopo il pareggio contro la Samp, l'Inter torna in campo contro l'Udinese e va a caccia dei tre punti. A presentare il match contro i friulani ci pensa Simone Inzaghi, intervistato da Inter TV a poco più di 24 ore dall'appuntamento di San Siro.

Contro la Sampdoria l'Inter ha creato tantissimo ma non ha trovato il gol: si torna subito in campo con l'obiettivo di tornare alla vittoria?

"Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95'".

Nelle ultime tre partite l'Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata, adesso si affronta un'Udinese fisica e molto solida: cosa potrà fare la differenza nel match di domani?

"La solidità di queste ultime partite è un ottimo dato: è merito di tutti perché i ragazzi fanno tutti insieme la fase difensiva, da squadra. Domani sappiamo che sarà una partita tosta, contro una formazione di valore, molto forte sia fisicamente sia tecnicamente".

Al di là della partita di Genova, Lautaro è stato il più in forma in questo periodo e quindi il più impiegato nell'attacco: anche in vista della Champions, è necessario dargli un turno di riposo con l'Udinese?

"Mancano ancora l'allenamento di oggi e quello di domani. Cercherò di fare le valutazioni più opportune, ma anche nella partita di domani avrò bisogno di tutti i giocatori, sia di quelli che cominceranno sia di quelli che entreranno".