Niente conferenza stampa della vigilia prima di Inter-Spezia per Simone Inzaghi che, invece, offre le sue impressioni sul match in diretta sul profilo Instagram del club dal prato di San Siro: "I ragazzi hanno affrontato bene la settimana, cercando di perfezionare gli automatismi. In più abbiamo recuperato D'Ambrosio che non c'era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per prepararci bene".

La sua squadra ha diverse soluzioni, una grande capacità di adattamento: sono le vostre armi migliori?

"Noi dobbiamo avere tante soluzioni, sabato nel finale abbiamo finito con 4 punte. Ho ottimi giocatori, sappiamo che le partite cominciano con 11 titolari, ma il più delle volte sono determinanti i 5 che entrano dalla panchina".

Nella prima giornata non c'è stato neanche un pari.

"Sarà un campionato combattuto, tutte le squadre giocano per vincere, infatti in 10 partite non c'è stato neanche un pareggio. Diverse gare si sono decise nei minuti finali, non solo la nostra".