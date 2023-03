Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali della società presentando la sfida contro il Lecce: "Arriviamo arrabbiati a questa sfida, non vediamo l'ora di scendere in campo. Dopo Bologna abbiamo analizzato gli errori commessi, per combattere la discontinuità dobbiamo mettere in campo concentrazione e testa, a partire da domani".

Che reazione s'aspetta dai giocatori?

"Da grandi uomini e da grande gruppo, quale siamo".