Simone Inzaghi, dopo il ko rimediato in amichevole contro il Lens, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la sfida. "Abbiamo affrontato una squadra più avanti di noi, è stato un buon testo. Nel primo tempo potevamo fare meglio, nonostante la differenza fisica. Nel secondo abbiamo fatto bene, potevamo sfruttare al meglio le occasioni. Peccato per il gol finale, non ci piace perdere neppure le amichevoli. Sapevamo la difficoltà del test".