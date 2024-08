"C'è rammarico e delusione". Questo il commento a caldo di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la prima uscita ufficiale dell'anno sul campo del Genoa: "I ragazzi hanno fatto una partita concentrata, abbiamo regalato due gol e quindi vincere non è semplice - aggiunge il tecnico dell'Inter -. Abbiamo incontrato un'ottima squadra: abbiamo fatto un buon primo tempo e preso gol nel loro unico tiro in porta, poi abbiamo creato anche altro. Nel secondo ho messo tre attaccanti, eravamo lenti ma abbiamo costruito: dopo il vantaggio all'84' dovevamo essere lucidi, invece abbiamo sbagliato e abbiamo concesso il rigore del 2-2 che una squadra come la nostra non deve concedere. Bisognava portarla a casa, è normale che ci sia rammarico. Siamo tutti arrabbiati, ma per lo spirito dei ragazzi sono soddisfatto. Dobbiamo lavorare sui dettagli, speriamo di aver concesso due gol tutti in questa partita".

Cosa si aspetta in più da Thuram? Dove può arrivare?

"Deve continuare a lavorare. Ha dimostrato maturità perché è tornato tre giorni prima, dal 2 agosto ha lavorato senza soste e si è fatto trovare pronto. Deve continuare così".

Perché avete scelto di non aggiungere certe caretteristiche in rosa sugli esterni come quelle di Cuadrado e Buchanan?

"Abbiamo fatto determinate scelte. Sui quinti con Dimarco, Augusto, Dumfries e Darmian, e poi avremo Buchanan tra novembre e dicembre, siamo a posto così. Stiamo guardando per un elemento difensivo, la scelta sui quinti è di comune accordo con la società".

Qual è la colpa di quelli che chiami regali?

"Mancanza di lucidità. Son due gol difficili da concedere: sul primo abbiamo visto, sul secondo Bisseck era stanco. Stavo cambiando con Pavard, poi dopo il vantaggio volevo maggior gestione. Dall'84' in poi dovevamo fare meglio, ma lavoriamo da poco assieme. Complimenti al Genoa che ci ha creduto".

La tua rabbia potrà essere anche quella dei giocatori dopo questo pareggio?

"Sull'impegno dei ragazzi non ho nulla da dire, ma dobbiamo lavorare sugli episodi. È mancata lucidità sui gol presi, lavoreremo tutti insieme. Abbiamo lasciato due punti importanti, ma il Genoa ha fatto un'ottima partita".

Nel 3-4-3 hai messo Barella e Frattesi in mezzo, come mai?

"Abbiamo diverse caratteristiche, anche a Udine l'anno scorso c'erano loro in mediana. Mkhitaryan era ammonito e Calha aveva speso tanto, è una soluzione che riproporrò perché ho un ottimo parco attaccanti".