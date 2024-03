L'Inter non potrà vendicare Istanbul, almeno in questa stagione. I nerazzurri si fermano molto prima della finale di Champions League, uscendo subito dopo i gironi per effetto del risultato di stasera: è l'Atletico Madrid ad avere ragione ai rigori entrando nel ristretto club delle otto migliori d'Europa. Obiettivo che Simone Inzaghi voleva fortemente ma che è sfuggito, come si può capire a chiare lettere dall'analisi fatta dal tecnico nella sala conferenze del Civitas Metropolitano:

E' difficile trovare delle spiegazioni, è un rallentamento del percorso?

"I ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto, ho già parlato con loro. C'è dispiacere per la famiglia Inter, per la società e per questi tifosi meravigliosi, ma vanno fatti i complimenti all'Atletico che non ha mollato neanche sotto di due gol. Nel secondo tempo sono stati migliori, ci siamo abbassati troppo. Nei supplementari avevano la qualificazione in mano, ma ci sono anche gli avversari".

Che cosa hai detto a Thuram? La personalità di Bisseck ti è piaciuta?

"E' andato bene Bisseck, un ottimo ingresso in una gara non semplice. Ha dimostrato in questi mesi di avere grande personalità, deve continuare così. Thuram ha lottato e si è dato da fare, doveva essere più lucido in qualche occasione. Abbiamo creato molte situazioni, anche con Barella. Avevo la sensazione di evitare i rigori nei supplementari".

I cambi hanno fatto la differenza?

"Io non parlerei di cambi, nell'ultima mezzora abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo sbagliato qualche rifinitura e alcune occasioni dovevamo sfruttarle meglio. Il nostro percorso non rallenta, è normale che ci sia delusione perché venivamo da una finale e in questa Champions non avevamo mai perso. Ma i ragazzi devono essere fieri, mettendo il petto in fuori e alzando la testa. In campionato abbiamo un buon vantaggio, dovremo recuperare le forze. Domenica avremo l'ultima di una serie interminabile".

Cosa è successo dopo il gol dell'1-0? Bastava giocare da Inter governando la palla per passare?

"Non è semplice perché le gare di Champions non sono facili da giocare. Dovevamo essere più bravi sull'1-0, è stato un infortunio. Probabilmente ne abbiamo risentito perché nella ripresa abbiamo perso le distanze. Nei supplementari avremmo meritato qualcosa in più. Ma complimenti all'Atletico".

Troppi errori difensivi e in avanti?

"Sì, poi queste cose le paghi. I rigori ieri li avevamo provati e li avevamo tirati meglio di stasera. Poi c'è anche la bravura di Oblak. Ma quando sbagli 3 occasioni così ai supplementari... C'è dispiacere".

