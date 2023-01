La squadra oggi è stata forte per novanta minuti. "D'accordissimo, siamo stati concentrati facendo una gara concentrata, di corsa. Le finali vanno affrontate così, non abbiamo visto le partite precedenti ma ce la siamo giocata nel modo migliore".

Dopo il commento a caldo dal campo, con un filo di voce ancora rimasta, Simone Inzaghi torna a parlare di questa grandissima vittoria che vale la sua quarta Supercoppa ai microfoni di Sport Mediaset : "Oggi festeggiamo, poi penseremo all'Empoli. Ringrazio tutti i giocatori, anche quelli che ci hanno permesso di vincere anche l'anno scorso e ora non sono qui. Siamo abituati ad avere serate così, stasera c'era qualcosa in più perché affrontavamo un derby in una finale e l'Inter ne aveva persi due quando è successo. Mi sarebbe piaciuto cambiare questo trend e ci siamo riusciti grazie ai ragazzi che hanno fatto una splendida partita. Sono super orgoglioso dei ragazzi e dello staff, in un anno e mezzo abbiamo fatto grandi cose e continueremo a farle".

Chi è il tuo migliore in campo?

"Tutti, dal primo all'ultimo. Anche quelli che sono entrati dopo. Poi la partita va rivista ma dopo un 3-0 in un derby non mi sembra opportuno dire un migliore. Potete dirlo voi".

Il saluto finale dei ragazzi è il segnale che il legame con te è forte.

"I ragazzi si meritano questo. Io e il mio staff siamo qui per aiutarli, siamo venuti per vincere trofei in una società importante come l'Inter. Ci stiamo riuscendo, non ci fermiamo e andiamo avanti. Oggi è giusto festeggiare".