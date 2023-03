Si apre decisamente sotto il segno di Romelu Lukaku la nuova era del Belgio firmata Domenico Tedesco. L'attaccante dell'Inter in una serata dimentica le difficoltà di una stagione a dir poco travagliata tornando a vestire i panni a lui consoni del bomber implacabile. E dopo un anno e mezzo di digiuno con la maglia dei Rode Duivels, Lukaku sceglie l'inizio delle partite di qualificazione ad Euro2024 per tornare Big Rom: alla Friends Arena di Stoccolma, è lui ad annichilire la Svezia con una tripletta pesantissima che vale il successo per il Belgio. La prima rete arriva al minuto 35, quando Lukaku svetta di testa andando un piano sopra Victor Lindelof mettendo in rete il cross di Dodi Lukebakio, gol condito da esultanza con gesto forse un po' polemico; sullo stesso binario viaggia anche la rete del 2-0 belga, con passaggio del giocatore dell'Hertha Berlino che Lukaku corregge da pochi passi con l'aiuto di un rimpallo ancora su Lindelof. Al minuto 82, arriva la terza rete con modalità simili, stavolta su assist di Johan Bakayoko. Poco dopo, Lukaku lascia il campo sostituito da Sebastiaan Bournauw. Pallone a casa per Lukaku, e soprattutto una grandissima iniezione di fiducia in vista del finale di stagione, per il sorriso anche di Simone Inzaghi e di tutta l'Inter.