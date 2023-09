Il Sassuolo centra la quinta vittoria negli ultimi nove incontri a San Siro contro l'Inter, fermandone la striscia vincente con un 2-1 frutto di una gran rimonta nella ripresa. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN:

Forse l'ultima azione è abbastanza emblematica, stasera non si riusciva a inquadrare la porta.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, per quanto creato dovevamo fare più di un gol. Nella ripresa siamo partiti bene poi c'è stato l'infortunio dell'1-1 e da lì abbiamo perso lucidità. Poi c'è stata la prodezza di Berardi".

Real Sociedad e Sassuolo giocano con quattro giocatori offensivi, è una casualità o qualcosa da sottolineare?

"Hanno similitudini, ma nel primo tempo siamo stati bravi concedendo solo due ripartenze. Era lì che dovevamo essere più bravi, per le tante palle arrivate dentro l'area potevamo fare più gol. Poi in gare in equilibrio può succedere che gli episodi non ti sono favorevoli. Bisognava essere bravi a mantenere distanze e lucidità se no con squadre come il Sassuolo è difficile".

Tutto merito di Berardi sul gol o si poteva fare qualcosa in più?

"Tantissimo merito suo, lo conosciamo e sappiamo le sue qualità balistiche. E' un eurogol come non ne capitano tanti, ma era lì che dovevamo essere più squadra e tenere le distanze. Abbiamo creato qualcosa ma senza la lucidità tenuta fino al 65esimo".

Dopo 40 giorni di elogi, come vivete questo inciampo?

"Ci spiace, brucia perché i ragazzi erano abbattuti nel perdere in casa. Fa male ma dobbiamo essere lucidi a capire dove fare meglio, fra 48 ore ci sarà un'altra partita difficilissima. Nell'ultima mezz'ora dovevamo fare di più".

Sanchez a che punto è?

"Sta bene, non ha fatto preparazione ma da un mese sta lavorando molto bene. Ci aiuterà, si allena con noi e conosce il nostro metodo. Ci darà una mano, ovviamente l'infortunio di Arnautovic ci toglie qualche rotazione davanti ma dobbiamo andare avanti nel migliore dei modi cercando di recuperare giocatori come Cuadrado e Sensi che possono aiutarci".

