Nel lungo tour di interviste dopo il 6-0 tennistico con cui la sua Inter ha travolto il Verona ieri sera al Bentegodi, Simone Inzaghi ha fatto tappa anche davanti ai microfoni di Rai Radio 1, manifestando tutta la sua soddisfazione prima di mettere in guardia l'ambiente dalle insidie che proporrà il calendario da qui alla fine: "Sono molto contento di questa vittoria, ma sappiamo che dobbiamo ancora pedalare in campionato perché il calendario non è dei migliori. Con questa aggressività e determinazione, siamo sulla buona strada", le parole del tecnico nerazzurro.