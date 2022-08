Torna finalmente il campionato di Serie A e torna anche la tradizionale conferenza stampa pre-partita di Simone Inzaghi al Suning Training Centre in Appiano Gentile. L'allenatore nerazzurro affronta con i giornalisti presenti sul posto i temi più caldi in casa Inter, focalizzandosi ovviamente sulla partita di domani sera al Via del Mare ma anche sul mercato. A seguire le sue dichiarazioni.

Quanto è soddisfatto del lavoro fatto in precampionato e quanta voglia c'è di tornare a giocare per i tre punti?

"Tanta. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 6 luglio. Tante partite, molte delle quali molto impegnative ma era quello che volevamo: impegnarci contro squadre più avanti a livello fisico. Avevamo il timore di perdere qualche giocatore a livello fisico, ma alla fine sarà fuori solo D'Ambrosio, anche se voleva esserci a tutti i costi. Starà a riposo fino a lunedì".

Brozovic è pronto? A che punto siete voi a livello di mercato?

"Si è allenato regolarmente e sarà della partita. Sul mercato la squadra è quella concordata con la società. Ci manca un centrale per sostituire Ranocchia, la società ci sta lavorando e penso di non doverne più parlare perché il mercato in entrata e in uscita è chiuso".

Come sta andando con Lukaku?

"Sta lavorando bene. Come gli altri compagni di reparto, di cui sono molto contento. Non è nuovo dell'Inter. Abbiamo fatto delle scelte cedendo Sanchez e Pinamonti e puntando su di loro".

Consideri un vantaggio avere due portieri così forti?

"E' una grande risorsa. Handanovic lo conosciamo. Onana è sveglio, solare. Si è integrato molto bene e avrà le sue opportunità. Per me e lo staff è un'opzione molto importante".

C'è qualcosa che vi fa credere che possa essere un altro grande anno?

"Deve esserlo. Abbiamo il dovere di ambire al massimo. La squadra è rimasta invariata, abbiamo perso Perisic che era importantissimo. Abbiamo riportato Lukaku e preso giocatori funzionali come Mkhitaryan, Onana, Bellanova, Asllani, che hanno qualità. Puntiamo al massimo sapendo che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo percorso con due trofei, viste le premesse. C'era amarezza per aver perso il campionato per due punti. Le rivali si sono rinforzate ma anche loro sanno che per tutto l'anno ci sarà anche l'Inter in corsa".

Quale errore non bisognerà ripetere?

"Abbiamo analizzato e visto. L'immagine dell'ultima partita ci è rimasta in mente per come il popolo si è stretto attorno a noi. Abbiamo trovato una squadra più brava di noi in campionato e quindi dovremo fare ancora meglio".