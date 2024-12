Magari non l’Inter scintillante alla quale siamo abituati, ma alla bellezza questa volta i nerazzurri preferiscono l’efficacia e regolano un Como comunque degno avversario con un secco 2-0 che vale il nuovo riavvicinamento ad Atalanta e Napoli. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Quanto pesa una vittoria del genere? Non sempre si può vincere in scioltezza come fate spesso.

“Lo sapevamo, i complimenti al Como vanno fatti perché ha fatto un’ottima gara. Però ha trovato di fronte un’Inter sempre concentrata che ha concesso pochissimo. Non siamo stati i soliti nel primo tempo, il campo ci ha un po’ penalizzati perché non era perfetto però abbiamo fatto una partita matura, da squadra. Nel secondo tempo sapevamo che cambiando passo avremmo potuto vincere”.

Come avete lavorato su Marcus Thuram per farlo diventare così? E come ha lavorato lui?

“Lui ha lavorato bene, coi compagni e lo staff. Si allena sempre benissimo, si è adattato ai nostri principi e continua a migliorare; ora sa che non deve fermarsi. È un momento così, fortunatamente ci sta aiutando tanto e deve continuare perché ha qualità”.

Con Zielinski il minutaggio di Frattesi è diminuito, vedi un futuro all’Inter ancora lungo per lui?

“Assolutamente sì, poi nell’Inter come in tante squadre c’è concorrenza. Però sta lavorando bene, giovedì ha fatto 90 minuti con Zielinski e ha fatto benissimo. Poi bisogna fare delle scelte per il bene dell’Inter, oggi lui e Taremi hanno fatto sei minuti nel migliore dei modi, facendo quello che gli avevamo chiesto. Devono continuare così, poi devo alternare i giocatori e quindi bisogna continuare in questa direzione senza guardare tabelle ma ragionando di partita in partita perché stiamo giocando tanto”.

Lautaro Martinez unica nota stonata della serata, come lo vedi in allenamento? Ha solo bisogno del gol per sbloccarsi?

“È un momento. Ci sono questi momenti per un attaccante. Dovrò rivedere la partita con attenzione però posso dire che a Roma è stato tra i più positivi. Poi lui è un attaccante, vuole fare gol ma lui e Thuram devono continuare a lavorare così. Noi chiediamo tanto agli attaccanti, cerchiamo di cambiarli il più possibile: penso a Taremi e Arnautovic che con l’Udinese hanno fatto lo stesso lavoro. Gli ho detto che è un momento un po’ così ma anche stasera ha avuto occasioni, dovrebbe preoccuparsi di non averne. Deve continuare così poi tornerà a segnare come ha sempre fatto”.

State facendo un lavoro di programmazione fisica?

“Cerchiamo di alternare i giocatori. Al di là del lavoro che sarà una cosa nuova per tutti col Mondiale per Club avremo tante partite ravvicinate. Stiamo alternando ma abbiamo avuto qualche problemino in difesa con le assenze in difesa. Oggi Stefan de Vrij ha stretto i denti dopo non aver fatto la rifinitura e ci ha dato tanto negli ultimi venti minuti. L’obiettivo è portare tutti a stare bene per avere rotazioni maggiori. Carlos Augusto, Bisseck, Bastoni e lo stesso Dimarco stanno giocando tantissimo”.

