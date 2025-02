"Abbiamo sbagliato completamente la partita". Lo dice Simone Inzaghi, protagonista di Fiorentina-Inter raggiunto da Sky Sport dopo il triplice fischio del brutto match del Franchi: "È mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, non siamo stati bravi a reagire. Il responsabile sono io, ci servirà: la analizzeremo, non è il momento di fare drammi ma la sconfitta fa male per come è maturata. Questa squadra non finisce con questa sconfitta, l'ultima in campionato era arrivata 4 mesi fa. Tra tre giorni e mezzo dobbiamo incontrare di nuovo la Fiorentina: non voglio alibi, non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre".

Cosa cambia per la classifica?

"Fare tabelle e punti in questo momento non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire da questa sconfitta. Nelle ultime 17 abbiamo fatto 14 vittorie e e pareggi, stasera è mancato tutto quello che serve per vincere. Loro erano in emergenza ma hanno messo più aggressività di noi e hanno vinto meritatatemente".

Cosa non ha fatto la squadra di quello che avevi chiesto?

"Tecnicamente siamo stati insufficienti, abbiamo mosso la palla troppo lentamente. La Fiorentina si è difesa bene e poi ha fatto delle ripartenze, poi dopo il gol preso non siamo stati bravi ad organizzarci. Torniamo a casa feriti, a teste basse, però conosco solo una cosa: il lavoro. Mancano 15 partite alla fine e 45 punti, sono tanti. La squadra ripartirà più forte di prima".

Come ha visto Calhanoglu?

"Sappiamo l'importanza che ha per noi, sta ritrovando minutaggio. Non andrei ad analizzare i singoli, è stata una prova negativa da parte di tutti. È giusto assumersi le responsabilità, io per primo".

Si dice che l'Inter ha due squadre, lei è d'accordo o pensa che in alcuni ruoli si potesse intervenire?

"Io sono contento di quello che ho. In questo momento siamo riusciti a ritrovare dei giocatori: in avanti Taremi sta convivendo con un problema da dopo Lecce e Correa è ancora fuori. Parlare di rose non mi sembra il caso: questa squadra mi ha dato tante soddisfazioni, ora è giusto essere arrabbiati ma dobbiamo cercare di ripartire nel modo migliore. C'è ancora tanto in palio da giocarci".

