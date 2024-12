A pochi minuti da Inter-Parma, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si presenta davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'imminente match dopo quanto successo a Firenze con il malore di Bove: "Domenica sera al Franchi abbiamo vissuto tutii un brutta serata, ma ora sappiamo che Edoardo sta bene. Ho dato un giorno libero e abbiamo cercato di prepararla ne migliore dei modi".

Ora la difesa sembra solida, sei d'accordo?

"In quest'ultimo periodo stiamo cercando di lavorare bene, eliminando degli errori. Stasera sarà un altro bel banco di prova contro una squadra forte nelle ripartenze: servirà massima attenzione".

Napoli e Atalanta corrono.

"Corrono come sta correndo l'Inter, sono squadre forti ma non penso solo a loro: ci sono altre squadre che stanno facendo un ottimo percoso. Siamo alla 15esima gironata, sarà lunga per tutti".

