Nuova maglia per i giocatori nerazzurri in occasione di Inter-Udinese. Come annunciato in un comunicato è stata infatti disegnata una casacca limited edition che celebra la saga Transformers.

La saga sarà infatti prossimamente protagonista su Paramount+, main sponsor della squadra, con i primi sei capitoli. Per l’occasione, si legge nella nota, San Siro avrà due ospiti speciali: due Transformers assisteranno infatti al match da bordo campo e saranno presenti anche alla partita di sabato 9 delle Inter Women all’Arena Civica contro la Sampdoria. La maglia è già disponibile negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro e online su store.inter.it.

Paramount+ e Inter doneranno alcune maglie ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie di diversi ospedali del territorio milanese e i tifosi potranno partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi le maglie indossate durante il match: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.