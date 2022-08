Si è concluso in goleada, 11-0, l’allenamento congiunto che questa sera l'Inter ha sostenuto al centro sportivo di Appiano Gentile contro il Sant'Angelo Lodigiano, l'ultimo test della pre-season in vista dell'esordio in campionato al Via del Mare di Lecce. Ha aperto le marcature al 3' Edin Dzeko, che poi ha concesso il bis alla mezzora dopo le firme di Hakan Calhanoglu (11') e Romelu Lukaku (15'); di Denzel Dumfries il pokerissimo cinque giri d'orologio prima del duplice fischio.

Nella ripresa, si è messo in evidenza Lautaro Martinez, in rete due volte al 69' e all'83esimo; gloria anche per Henrikh Mkhitaryan, autore del 6-0, Roberto Gagliardini, Joaquin Correa, e Cesare Casadei.