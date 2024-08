Anche se solo in un'amichevole, Filippo Inzaghi ha assaporato fino all'ultimo secondo lo sfizio di poter battere finalmente da allenatore il fratello Simone. Ma la gioia gli è stata strozzata nel recupero del recupero, quando Yann Bisseck, da calcio di punizione di Hakan Calhanoglu, ha trovato la deviazione vincente per il pareggio dell'Inter, che torna da Pisa con un 1-1 frutto di una prova un po' meno brillante delle uscite precedenti. È un'Inter anche sfortunata, fermata da legni o dalle parate clamorose dei due portieri scesi in campo per la squadra toscana, ma che concede qualcosa di troppo ad un Pisa che ha mostrato di avere le idee chiare e belle trame. Il gol di Gabriele Piccinini a sorprendere una difesa statica aveva fatto illudere il Pisa, che poi ha anche buone chance ma deve arrendersi in extremis al guizzo del gigante tedesco.

IL TABELLINO

PISA-INTER 1-1

MARCATORI: 46' pt Piccinini (P), 96' Bisseck (I)

PISA: 47 Semper (46' 1 Nicolas); 33 Calabresi (67' 3 Angori), 4 Caracciolo (79' 95 Primasso), 5 Canestrelli (81' 25 Coppola); 19 Esteves (35' 15 Touré), 36 Piccinini (79' 37 Giani), 6 Marin, 20 Beruatto (67' 10 Vignato); 11 Tramoni (67' 17 Rus), 7 Mlakar (67' 74 Jevsenak); 32 Moreo (67' 9 Bonfanti).

In panchina: 16 Sala, 24 Trdan, 27 Raychev, 39 Tosi.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER: 13 Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi (46' 95 Bastoni), 47 Fontanarosa (46' 32 Dimarco); 54 Kamate (46' 36 Darmian), 23 Barella (84' 57 Quieto), 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski (62' 20 Calhanoglu), 30 Carlos Augusto; 11 Correa (62' 8 Arnautovic), 24 Salcedo (46' 16 Frattesi).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 21 Asllani, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 55 Motta.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Crezzini. Assistenti: Raspolini - Garzelli. Quarto ufficiale: Galipò

Spettatori: 10mila circa

Corner: 4-7

Recupero: 1°T 2', 2°T 7'.

97' - Fischia Crazzini, rien ne va plus all'Arena Garibaldi! Pisa e Inter chiudono sull'1-1.

96' - GOL GOL GOL DELL'INTER!! BISSECK EVITA IL KO!! Punizione di Calhanoglu, palla che rimane in area dove il tedesco arriva da due passi e grazie ad un rimpallo batte Nicolas.

96' - Fallo di Giani su Dimarco, c'è ancora una possibilità per l'Inter.

95' - Mkhitaryan spreca una palla buona mettendola in terra di nessuno, Nicolas la fa sua.

94' - Intervento di Jevsenak su Arnautovic che ha qualcosa da ridire all'avversario.

91' - Scontro Frattesi-Coppola, sbracciata del difensore sull'avversario.

90' - Saranno ben cinque i minuti di recupero, fischi dagli spalti.

90' - Mkhitaryan atterra Jevsenak, punizione a metà campo per il Pisa che guadagna tempo.

88' - Tre tentativi per l'Inter, tutte le volte il Pisa fa muro. Poi Calhanoglu impegna Nicolas dalla distanza.

87' - Fallo di Primasso su Quieto, punizione per l'Inter. Dalla quale ne nasce un corner.

86' - Bonfanti prova il tiro, palla debole ben controllata da Martinez.

84' - Dimarco trova in area Arnautovic, che prova ad alzare il pallone col destro mandando alto.

83' - Esce proprio Barella, rilevato da Quieto.

83' - Dimarco mette in mezzo, Barella la sfiora davanti alla porta.

81' - Filippo Inzaghi completa la rotazione: fuori Canestrelli, dentro Coppola.

80' - Rimane a terra Arnautovic, dopo un contrasto con Primasso.

79' - Nel Pisa fuori Caracciolo, rilevato da Primasso. Fuori anche Piccinini per Giani.

78' - Touré a zero metri dal 2-0: sbaglia Martinez nell'uscita, Touré di testa prende il palo poi Bisseck libera sulla linea.

77' - Ancora Piccinini prova l'affondo ma viene atterrato da Frattesi, altra punizione per i toscani.

75' - Palla che balla in area Inter, Jevsenak da zero metri calcia altissimo. Un po' indeciso Martinez.

74' - Si riparte per l'ultima parte di gara. Fallo di Arnautovic su Piccinini, punizione interessante per il Pisa.

72' - Secondo cooling break del match.

71' - Doppia parata di Nicolas che salva due volte su Mkhitaryan, prima sulla conclusione dopo assist di Arnautovic poi sul tap-in dell'armeno con l'aiuto di Jevsenak.

70' - Barella illumina ancora, tacco per Bisseck che guadagna un corner.

67' - Punizione di Calhanoglu, Bisseck davanti a Nicolas spreca l'occasione per il pareggio.

64' - Cambia anche il Pisa con diversi nuovi giocatori: dentro Bonfanti per Moreo, Arena per Marin, Jevsenak per Mlakar, Angori per Calabresi, Vignato per Beruatto e Rus per Tramoni.

62' - Primi minuti stagionali per Calhanoglu e Arnautovic, fuori Zielinski e Correa.

61' - Frattesi ancora vicino al gol, il suo tiro viene però murato in extremis da Caracciolo.

60' - Palo di Frattesi! Ottimo controllo del giocatore nerazzurro in area su passaggio di Bisseck, tiro potente che si stampa sul legno.

58' - Frattesi cerca Dimarco pronto a calciare al volo, Touré lo anticipa di testa.

57' - Barella prova a puntare la porta e carica il sinistro, conclusione però da dimenticare.

55' - Possesso Inter nella metà campo pisana, poi cross di Darmian fermato in due tempi da Nicolas.

54' - Altro errore di Correa che perde palla a ridosso dell'area avversaria.

52' - Touré contrasta fallosamente Bastoni, poi recrimina con Crezzini.

51' - Fallo di Darmian in area toscana, pallone recuperato dai padroni di casa.

50' - Con l'ingresso di Frattesi, è Mkhitaryan a fare il guardaspalle a Correa in attacco.

20.37 - Calcio d'inizio della ripresa per il Pisa: PARTITI!

20.37 - Nel Pisa, cambio del portiere: Nicolas per Andrade.

20.35 - Arrivano i cambi: Bastoni rileva Acerbi, Dimarco entra per Fontanarosa, Darmian entra al posto di Kamate. Frattesi ha invece rilevato Salcedo.

20.34 - RIscaldamento sul campo per tutte le riserve. Con i ragazzi del blocco azzurro che stanno mettendo la maglia per scendere in campo.

INTERVALLO - Un vantaggio che nel complesso non fa una grinza, quello col quale il Pisa ha chiuso questo primo tempo: la squadra di Filippo Inzaghi si è mostrata più vivace nell'arco dei primi 45 minuti, con un'Inter che pur avendo un paio di occasioni pericolose con Carlos Augusto è andata più a fiammate. In difesa qualcosa da registrare.

47' pt - Finisce il primo tempo: il Pisa strappa il vantaggio nel recupero col gol di Gabriele Piccinini.

46' pt - Gol del Pisa! Piccinini! Azione da calcio d'angolo, Moreo di tacco trova il palo ma sul tap-in Piccinini è il più lesto di tutti e sorprende Martinez.

45' - Calcio d'angolo per il Pisa. Due minuti di recupero.

43' - Salcedo prova il lancio per Correa che però si accentra e fa scorrere il pallone fino al fallo laterale per il Pisa.

42' - Mlakar sfonda e mette per Moreo che a tu per tu con Martinez manca la deviazione vincente.

41' - Zielinski prova dalla distanza, pallone alto.

40' - Calabresi stende Correa, in occasioni normali sarebbe stato giallo pieno...

39' - Correa recrimina con l'arbitro per un fallo su Caracciolo.

37' - Reazione Inter: grande giocata di Mkhitaryan e tiro di Carlos Augusto che trova ancora pronto Semper.

37' - Errore di Mkhitaryan che favorisce il contropiede del Pisa, Mlakar ritarda il tiro poi scarica in area dove però trova l'armeno che rimedia.

35' - Touré si presenta atterrando male Bisseck lanciato in avanti, Crezzini va a rimproverare il neoentrato.

35' - Arriva il momento del cambio: Esteves esce con le mani in faccia e il ghiaccio sul ginocchio.

34' - Problema serio per Esteves che deve lasciare la contesa. Si prepara a entrare Touré.

32' - Esteves a terra colpito da Carlos Augusto nel momento della torsione, Crezzini chiede la barella.

31' - Cross troppo profondo di Moreo per Mlakar, palla che si spegne sul fondo.

29' - Si riparte, palla al Pisa che batte una rimessa laterale.

27' - Arriva il momento del primo cooling break.

25' - Grandissima parata di Semper: cross di Barella che trova Carlos Augusto praticamente solo in area, il suo colpo di testa è però deviato dall'ex Como con uno splendido riflesso.

24' - Pisa pericoloso: cross di Beruatto non raccolto dai compagni che avevano attaccato la porta, l'azione prosegue prima del disimpegno di Kamate.

22' - Moreo scambia con Tramoni, elude la marcatura di Bisseck poi prova a servire Piccinini, anticipato dalla diagonale di Carlos Augusto.

21' - Si è distinto in questi minuti Kamate, col suo dinamismo sulla fascia destra.

20' - Mkhitaryan prova la conclusione volante dopo colpo di testa della difesa ma manca l'appuntamento col pallone. Nerazzurri che progressivamente si stanno alzando.

17' - Martinez esce e di pugno allontana un cross di Beruatto, palla che finisce a Marin che prova la conclusione da fuori: palla a lato.

16' - Chiusura di Acerbi su Tramoni, corner per il Pisa.

15' - Corner di Zielinski, Salcedo sfiora il pallone poi Correa è in ritardo sul secondo palo.

15' - Prova la conclusione Salcedo, Caracciolo concede il primo corner del match all'Inter.

12' - Scappa Kamate sulla destra, cross però troppo prevedibile per i difensori toscani.

12' - Appoggio di tacco di Salcedo per Zielinski, il polacco prova a divincolarsi tra due avversari che però gli strappano la palla.

10' - Punizione sprecata dall'Inter, che deve ricominciare da Martinez.

8' - Moreo prova a scappare sulla destra, Acerbi interviene e mette in fallo laterale.

6' - Bella copertura di Bisseck su Mlakar, palla appoggiata a Martinez.

3' - Altro recupero alto del Pisa, tiro di Tramoni che non inquadra la porta. Difesa dell'Inter un po' morbida.

3' - Tentativo di affondo di Moreo da destra, Barella corre in aiuto e recupera palla prendendo fallo da Piccinini.

19.31 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

19.30 - Sorteggio del campo per Barella e Caracciolo.

19.28 - Pisa e Inter entrano in campo per il pre-partita. Toscani in tenuta completamente rossa.

19.26 - Sommer e Arnautovic, alla prima uscita stagionale, hanno preso posto in panchina con tutti gli altri giocatori a disposizione.

19.25 - Sono 10mila i tifosi presenti all'Arena Garibaldi per una sfida che si ripropone dopo ben 27 anni: all'epoca, arrivò il primo gol non ufficiale di Ronaldo con la maglia dell'Inter.

