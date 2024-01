Con la vittoria da cardiopalma contro il Verona nell'ultimo turno di campionato, l’Inter si è laureata Campione d’inverno della Serie A TIM per la 18esima volta nella sua storia. E' buona consuetudine dire che la conquista seppur platonica del primo posto alla fine del girone di andata vale una fetta di Scudetto cucito sulle maglie, e in effetti è raro che chi arriva al giro di boa in vetta venga poi scavalcato alla chiusura del campionato. Questa statistica vale anche per i nerazzurri, anche se la percentuale non è altissima come si potrebbe auspicare: su 17 volte, i nerazzurri hanno poi mantenuto il comando della classifica giungendo primi al traguardo finale in dieci circostanze.

Importante considerare che in quattro delle ultime cinque occasioni l'Inter ha compiuto il proprio percorso fino alla fine, ma ricordiamo anche che l'ultimo tricolore, quello del 2021 targato Antonio Conte, arrivò quando dopo 19 giornate in testa c'era il Milan di Stefano Pioli, con due punti di vantaggio proprio sui nerazzurri. Milan che poi, purtroppo, ha reso pan per focaccia all'Inter la stagione successiva...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!