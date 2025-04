Altra partita borderlinegiocata e persa dall'Inter di Andrea Zanchetta che gioca un primo tempo combattuto ma senza mai dare l'impressione di poter scivolare contro i cugini bergamaschi, avversari ai quali però non fa mai davvero male. A far male, al contrario, è proprio l'Atalanta che dopo un primo tempo equilibrato ma gestito maggiormente dalla squadra di casa, apparentemente con l'inerzia del match in mano, nella ripresa tira fuori zelo difensivo e strategia tattica che complicano le cose all'Inter, fortemente condizionata dall'assenza di Berenbruch in mezzo e da uno Zanchetta sottotono. La squadra di Bosi si prende pallino del gioco e scena, mandando più volte in difficoltà il Biscione che vede sfumare in decrescendo Spinaccé ma resta vivo con il brio di De Pieri. Quando le forze fresche dei cambi sembravano però aver ridato brillantezza ai nerazzurri di casa, Venturini commette l'ingenuità di tenere largo il braccio in area e su una carambolata sfortunata tocca di mano portando l'arbitro Pasculli a decretare il calcio di rigore. Simonetto dal dischetto supera Calligaris e inchioda l'Inter: Atalanta in vantaggio per 1-0, gol che basta a consegnare la vittoria alla Dea che compie così un bel balzo in avanti nella corsa per la salvezza. Mentre l'Inter vede volare la Roma a +4 in cima alla classifica, preservando 3 punti di vantaggio sul Sassuolo.

--------------------

TABELLINO

INTER-ATALANTA 0-1

Reti: 86' rig. Simonetto (A).

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta (6 Maye 70'); 16 Venturini, 4 Zanchetta (14 Bovo 70'), 10 Quieto (29 Topalovic 61'); 30 De Pieri, 11 Spinaccè (9 Lavelli 61'), 18 Mosconi (27 Pinotti 80').

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 15 Perez, 39 La Torre.

Allenatore: Andrea Zanchetta

ATALANTA (3-5-2): 37 Pardel, 2 Gobbo, 31 Ramaj (33 Maffessoli 46'), 39 Comi; 32 Idele, 8 Riccio, 10 Bonanomi (17 Gariani 80'), 49 Manzoni (46 Fiogbe 70'), 3 Simonetto; 21 Baldo (25 Steffanoni 70'), 9 Cakolli (23 Artesani, 86').

A disposizione: 12 Zanchi, 5 Ghezzi, 6 Galafassi, 11 Capac, 27 Bonsignori, 30 Camara.

Allenatore: Giovanni Bosi

Ammoniti: Ramaj (A), Venturini (I), Topalovic (I), Artesani (A).

Arbitro: Pasculli

Assistenti: Zanellati-Sicurello

--------------------

RIVIVI il LIVE di INTER-ATALANTA 0-1

96' - Alla battuta va Topalovic ma il pallone si schianta contro la difesa dell'Atalanta e finisce così il derby lombardo: l'Atalanta batte l'Inter 1-0 e guadagna punti preziosi per la classifica. Altra strana frenata per i nerazzurri di Zanchetta.

95' - Altro fallo di Idele su Pinotti, punizione a ridosso dell'area orobica

95' - Rimedia un giallo Artesani per fallo su Alexiou, punizione per l'Inter forse all'ultimo assalto del match

94' - Finale caldissimo tra le due squadre con i nerazzurri che tentano l'all-in ma trovano una strenua resistenza della squadra ospite.

93' - Altro spunto interessante dell'Inter con De Pieri che in contropiede costruisce un'azione che Bovo prova a concludere ma che la difesa dell'Atalanta respinge.

92' - Altro brivido per l'Inter con Idele che tenta di trovare il raddoppio ma il traversone in mezzo non trova nessuno e attraversa invano tutta l'area piccola nerazzurra.

91' - Ammonizione per Topalovic che entra forte e in ritardo su un avversario. Giallo per il 29 dell'Inter.

89' - Concessi da Pasculli 5 minuti di recupero.

87' - Finisce la partita di Cakolli, dentro Artesani nell'Atalanta.

87' - Dal dischetto va Simonetto che supera Calligaris. Il portiere dell'Inter intuisce ma non arriva. Dea in vantaggio: 0-1.

86' - RIGORE per l'Atalanta. Azione telefonata in area dell'Inter, dove un pallone finisce sulla mano di Venturini, reo di tenere largo il braccio.

83' - Punizione interessante per l'Atalanta dopo un fallo di De Pieri su Maffessoli. Ma la Dea non sfrutta l'occasione. Riccio calcia, ma trova l'opposizione di Venturini che spazza. Maye alla fine spazza in avanti per Lavelli, ma il pallone è lunghissimo.

81' - Altro cambio per l'Inter: esce un buon Mosconi, entra Pinotti. Cambia anche l'Atalanta: Gariani entra per Bonanomi.

80' - Sgasata di Giacomo De Pieri che resiste alla pressione di Simonetto, beffato da fisico e qualità del 30 di Zanchetta che riesce a mettere in mezzo, ma Pardel legge bene ed esce mettendoci una manona.

77' - Azione in contropiede che lancia Lavelli, marcato bene da due avversari che gli rubano l'attimo: occasionissima per i nerazzurri di casa!

76' - Ancora pericolosissima la Dea con Fiogbe. Salva Topalovic che fa ripartire l'Inter.

74' - Che azione dell'Atalanta! Che occasione! Riccio con il tacco praticamente sotto porta che stava per beffare Calligaris, salvato da un attentissimo e reattivo Della Mora.

71' - Motta non ce la fa e lascia il campo. Al suo posto entra Maye. Entra anche Bovo che rileva Zanchetta.

70' - Cambia ancora l'Atalanta: fuori Manzoni e Baldo; entrano Stefanoni e Fiogbe.

68' - Tentativo di Topalovic: murato. Atalanta che ribalta l'azione ma Motta chiude Idele e lancia ancora De Pieri che però ancora una volta trova un'ottima opposizione della difesa avversaria.

67' - Palla in profondità per De Pieri che tenta ad arrivarci ma trova l'opposizione in scivolata di Maffessoli.

65' - Colpo di testa di Mosconi, su un lancio di Della Mora dalla destra: ottimo inserimento del 18 dell'Inter che però non colpisce benissimo e spedisce il pallone sopra la traversa.

64' - Cross di Idele che trova Baldo bravo a sganciarsi e a concludere di prima, la palla però si impenna e termina altissima.

62' - Ad un paio di minuti dall'ora di gioco Zanchetta opta per i primi cambi: Topalovic per Quieto, Spinaccè per Lavelli

57' - Ancora Dea in avanti: Bonanomi disegna un mancino dalla bandierina, Calligaris c'è e sbuca a metterci il pugno. Anticipa Comi che però commette fallo: punizione per l'Inter.

56' - Duro intervento di Gobbo sul pallone che travolge però anche Motta, rimasto dolorante a terra. Nessun fallo per Pasculli

52' - Ancora Garonetti a difesa della porta di Calligaris su una sgroppata di Idele. Poi fallo di Manzoni che stende Venturini: punizione a favore dell'Inter

51' - Ancora un'iniziativa personale di un indomo Mosconi che punta l'avversario, tentando l'irruzione in area: ma la difesa spazza in angolo. Dall'azione del corner è Matteo Venturini ad impattare di testa, anticipando Gobbo, e cercare il vantaggio ma il pallone finisce fuori.

47' - Subito frizzante l'Inter con il solito Giacomo De Pieri sempre pericoloso dalla destra e sempre pronto a tentare l'uno contro uno con l'avversario. Il 30 dei nerazzurri tenta l'azione personale, ma sul più bello si fa beffare. Palla che scivola sul fondo.

45' - Si ricomincia.

14.05 - Pronti a ripartire: Atalanta che inizia con un cambio. Fuori Ramaj, dentro Maffessoli. Inter che riparte con lo stesso 11.

14.00 - Presente sugli spalti del Konami Centre, l'ex nerazzurro Palacio.

--------

Primo tempo equilibrato quello giocato da Inter e Atalanta nel derby lombardo di Primavera 1. La squadra di Zanchetta parte bene e si rende subito e più volte pericolosa dalle parti di Pardel che però gode di un’ottima fase difensiva imbastita dai compagni e non rischia praticamente mai nulla. L’Inter costruisce bene, disegna buone trame di gioco ma non riesce fin qui a costringere il portiere avversario a nessun grande intervento. Diversamente va per Calligaris chiamato un paio di volte ad intervenire e a ringraziare Garonetti per un salvifico ausilio su un’azione ingarbugliata con Riccio e Cakolli in agguato. Risultato fin qui parecchio fedele alla fotografia della prestazione di entrambe le squadre, impegnate in una partita anche molto nervosa con qualche colpo proibito di troppo.

---------------

45' + 2' - Inter che conclude il primo tempo in attacco, guadagna corner ma non riesce a sfruttare l'occasione. Pasculli fischia due volte: squadre che vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Due i minuti di recupero concessi.

45' - Bella costruzione offensiva dell'Inter con Della Mora che dalla destra cambia gioco, trova Motta che alza la torre mettendo in mezzo un pallone sul quale però non arriva nessuno.

44' - Ancora un errore di Zanchetta che sbaglia in fase di impostazione e si fa intercettare un pallone che diventa pericoloso con il duo Baldo-Idele, ma Garonetti copre molto, molto bene e va in anticipo scaricando su Calligaris.

43' - Punizione per l'Atalanta. Bonanomi lancia una sassata, ma Venturini c'è e dalla difesa respinge al mittente il violento pallone calciato dal 10 della Dea.

42' - Giallo per Venturini, costretto a prendersi un'ammonizione per salvare un'azione pericolosissima innescata da un errore di Zanchetta che regala palla agli avversarsi, dritti verso la porta con Baldo.

38' - Azione telefonata in area di rigore dell'Atalanta con Mosconi che resta a terra dopo un contrasto con Riccio. Per Pasculli non ci sono estremi per ravvisare un fallo e lascia, correttamente, proseguire l'azione.

37' - Brutto pestone di Simonetti su De Pieri. Il 30 dell'Inter rimane dolorante a terra per qualche attimo. Pasculli concede punizione alla squadra di casa ma non ammonisce.

35' - Bella iniziativa anche di Jack De Pieri che, bello pimpante sulla corsia di destra, mette in mezzo un pallone alla ricerca di Spinaccé: ma l'11 dell'Inter non arriva e la difesa ospite libera.

33' - Iniziativa personale di Quieto che dalla distanza tenta un tiro di destro che però finisce altissimo.

32' - Scontro tra Della Mora e Ramaj, con il 31 dell'Atalanta che arriva in corsa contro l'esterno dell'Inter, incolpevole. Ramaj rimane a terra per qualche secondo.

28' - Partita caldissima, da una parte e dall'altra. Reagisce immediatamente l'Inter con De Pieri che dopo una sgasata, mette in mezzo una palla per Spinaccè che liscia e favorisce Mosconi. Ma il sinistro del 18 di Zanchetta viene deviato in angolo.

26' - Calligaris croce e delizia: il portiere dell'Inter prima salva su Riccio, poi si sfa sfuggire il pallone e rischia di pagare un flipper innescato dalla mancata presa ma viene salvato da Garonetti che spedisce in corner.

24' - Atalanta ancora in avanti che impensierisce l'Inter con Idele. Ma Alexiou c'è e libera in angolo. Corner battuto da Bonanomi verso Manzoni, ma il 49 di Bosi colpisce male. C'è anche fallo in attacco. Si riparte da Calligaris

22' - Azione in avanti dell'Atalanta con Baldo che sgroppa sulla destra, supera Motta con un tunnel ma trova l'opposizione di Quieto che sporca il pallone e ruba l'attimo al 21 della Dea che poi trova ancora un muro difensivo che libera i nerazzurri di casa dal pericolo.

18' - Alla battuta va Zanchetta ma il pallone non impensierisce Pardel. Si ricomincia da rimessa dal fondo.

17' - Primo giallo della gara per Ramaj: il 31 della Dea trattiene vistosamente un ispirato Spinaccé. L'arbitro non ha dubbi punizione per l'Inter e giallo per l'atalantino.

16' - Bella sgroppata di Spinaccé dalla destra che tenta di mettere in mezzo un pallone per De Pieri, ma Comi difende bene e respinge.

12' - Colpo di Simonetto su De Pieri che rimane a terra.

12' - Prima occasione per l'Atalanta che sfiora il vantaggio con un buon inserimento di Riccio su un cross dalla destra di Idele. Ma l'8 atalantino non arriva e si riparte da una rimessa dal fondo.

10' - Angolo per l'Inter. Va Quieto dalla bandierina: pallone in mezzo sul quale svetta di testa Motta, ma la difesa ospite si fa trovare attenta, libera l'area e fa ripartire un'azione sulla quale Bonanomi però non può arrivare. Ci arriva Zanchetta che accompagna con calma verso Calligaris.

7' - Tentativo di sinistro di Mosconi dal limite dell'area: ma il pallone si impenna troppo sopra la traversa. Inter comunque ancora pericolosa.

4' - Buona azione dell'Atalanta con Idele che però fa infuriare il 9 della Dea che avrebbe voluto essere servito meglio.

1' - Inter subito in avanti con la coppia Mosconi-Spinaccé.

13.00 - Fischia Pasculli: comincia Inter-Atalanta. Nerazzurri alla battuta del primo pallone.

12.59 - Le squadre entrano in campo.

--------------

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!