Buona la prima a Malta per l'Inter, che vince e convince nella prima amichevole di dicembre risolvendo la pratica Gzira United con un tennistico 6-1 che lascia spazio a pochi commenti. Al Tony Bezzina di Paola i nerazzurri mettono in tasca il doppio vantaggio già nel primo tempo con le reti di Bellanova e Asllani, seguite dal gol della bandiera dei padroni di casa con De Assis. La reazione interista arriva subito con la splendida punizione di Calhanoglu e con la zampata di Gosens, mentre nella ripresa arrotondano il risultato Dimarco e Mkhitaryan. Segnali incoraggianti per Inzaghi, atteso mercoledì dal test contro il Salisburgo.

90' - Finisce qui! L'arbitro non concede nessun minuto di recupero: l'Inter schianta il Gzira United con un 6-1 senza storia.

90' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEER! Sul finale di gara arriva anche la sesta rete nerazzurra. Sugli sviluppi del corner, la palla attraversa l'area e finisce a Dimarco: cross pennellato per Mkhitaryan che insacca di testa. Gzira United-Inter 1-6.

89' - Standing ovation per Skriniar, Acerbi, Bastoni e Asllani mentre rientrano negli spogliatoi. I quattro interisti ricambiano il saluto.

80' - Corner di Dimarco e colpo di testa sul primo palo di Fontanarosa che dà l'illusione ottica del gol: la palla si spegne sull'esterno della rete.

77' - Nuove sostituzioni per l'Inter: fuori Skriniar, Acerbi e Bellanova, dentro Guercio, Di Pentima e Biral.

70' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEER! Dimarco timbra il cartellino con un sinistro a incrociare su assist di Mkhitaryan. Gzira United-Inter 1-5.

67' - Altri cambi per Inzaghi. Lasciano il campo Handanovic, Bastoni, Asllani e Carboni: al loro posto Cordaz, Fontanarosa, Stankovic e Iliev.

54' - L'Inter va ad un passo dalla manita: traversa di testa di Curatolo su palla arrivata in area da corner.

46' - VIA AL SECONDO TEMPO! Girandola di cambi da una parte e dall'altra. Per l'Inter fuori Calhanoglu, Dzeko, Gagliardini e Gosens, dentro Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Curatolo.

45' - FINE PRIMO TEMPO! I primi 45' terminano qui, l'arbitro Degabriele non concede neanche un minuto di recupero. L'Inter è in vantaggio 4-1 sul Gzira United grazie alle reti di Bellanova, Asllani, Calhanoglu e Gosens.

41' - ANCORA UN GOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEER! A calare il poker ci pensa Gosens, che lanciato in porta da un passaggio filtrante a tu per tu con Zarkov non sbaglia. Gzira United-Inter 1-4.

39' - GOOOOOOOOOL DELL'INTER, ARRIVA SUBITO IL TRIS! Splendida punizione di Calhanoglu, palla sopra la barriera e dritta all'angolo i alla destra di Zarkov. Gzira United-Inter 1-3.

34' - L'Inter prova subito a reagire: Calhanoglu dalla bandierina, Gagliardini di testa manca di un soffio la porta.

32' - GOL DEL GZIRA UNITED. Erroraccio di Bellanova che regala il pallone a De Assis: destro a giro del brasiliano su cui si distende in corner Handanovic. Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il gol dello stesso attaccante, dimenticato da Skriniar. Gzira United-Inter 1-2.